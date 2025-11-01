توقفت الانتصارات.. صاروخ ديالو ينقذ مانشستر يونايتد من الخسارة ضد نوتنجهام فورست

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 19:05

كتب : FilGoal

أماد ديالو - مانشستر يونايتد - نوتنجهام فورست

تعادل مانشستر يونايتد مع منافسه نوتنجهام فورست بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل كاسيميرو وأماد ديالو هدفين مانشستر يونايتد، بينما أحرز مورجان جيبس وايت ونيكولو سافونا ثنائية نوتنجهام فورست.

وتوقفت سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد بالتعادل مع فورست، إذ فاز في 3 مباريات متتالية ضد كل من سندرلاند وليفربول وبرايتون.

وعلى الجانب الآخر يبحث شون دايتش المدير الفني لنوتنجهام فورست عن تحقيق الفوز الأول في بطولة الدوري إذ خسر من بورنموث وتعادل مع مانشستر يونايتد.

وكان دايتش قد فاز على بورتو في بطولة الدوري الأوروبي.

وبهذا التعادل وصل مانشستر يونايتد للنقطة الـ 17 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتفع نوتنجهام فورست للنقطة السادسة في المركز الـ 18.

مباراة متوازنة ثم هدف

بدأت المباراة بشكل متوازن بين الفريقين قبل أن يتمكن مانشستر يونايتد من تسجيل الهدف الأول عن طريق كاسيميرو في الدقيقة 34 بعد بعد رأسية عقب عرضية من برونو فيرنانديز من ركلة ركنية.

وتعادل جيبس وايت في الدقيقة 48 بعد رأسية عقب عرضية من ريان ياتيس.

وتمكن سافونا من إحراز هدف التقدم لفورست بعد دقيقتين من هدف التعادل بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات من صناعة ياتيس.

وسدد برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد كرة أرضية قوية لكن ضربت القائم في الدقيقة 60.

واستطاع ديالو تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81 بعد تسديدة صاروخية على الطائر من اللمسة الأولى.

ولم يتمكن أي فريق من تسجيل هدف ثالث لتنتهي المباراة بالتعادل.

مانشستر يونايتد نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي
