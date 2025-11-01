الأهلي يكشف سبب غياب محمد علي بن رمضان عن لقاء المصري

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 18:55

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بتروجت - محمد علي بن رمضان

يغيب محمد علي بن رمضان من قائمة الأهلي في مواجهة المصري لحساب الجولة 13 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي والمصري غدا الأحد في الثامنة مساءً على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن استبعاد بن رمضان من قائمة الأهلي ضد المصري بسبب شعوره بإجهاد شديد في العضلة الخلفية اليمنى واليسرى.

وفضل الجهاز الفني إراحته من أجل الاستعداد للمباريات المقبلة في السوبر المصري.

وهو ما أكده وليد صلاح الدين مدير الكرة في النادي عبر موقع النادي الرسمي.

ويشد الأهلي الرحال إلى الإمارات بعد المباراة للمشاركة في كأس السوبر المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي يوم الخميس المقبل.

لاعب الوسط البالغ 26 عاما شارك الموسم الحالي في 12 مباراة صنع خلالها 3 أهداف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.

فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

وأعلن يس توروب المدير الفني للأهلي قائمة فريقه مواجهة المصري، والتي شهدت عودة أحمد نبيل "كوكا" بعد غيابه المباراة الماضية أمام بتروجت بسبب الإيقاف.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي – عمر كمال – محمد هاني – أحمد نبيل "كوكا" – كريم فؤاد – أحمد رمضان – ياسر إبراهيم – محمد شكري

خط الوسط: مروان عطية – تريزيجيه – أحمد عبد القادر – أليو ديانج – زيزو – أفشة – محمد عبد الله

خط الهجوم: نيتس جراديشار – طاهر محمد

محمد علي بن رمضان الأهلي المصري الدوري المصري
