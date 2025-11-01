قائمة الأهلي – غياب بن رمضان أمام المصري.. وعودة مروان وكوكا

غاب محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة المصري في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد المصري في الجولة 13 من الدوري المصري غدا الأحد في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب.

وأعلن يس توروب المدير الفني للأهلي قائمة فريقه مواجهة المصري، والتي شهدت عودة أحمد نبيل "كوكا" بعد غيابه المباراة الماضية أمام بتروجت بسبب الإيقاف.

كما عاد مراون عطية بعد غيابه المباراة الماضية أيضا للإيقاف.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي – عمر كمال – محمد هاني – أحمد نبيل "كوكا" – كريم فؤاد – أحمد رمضان – ياسر إبراهيم – محمد شكري

خط الوسط: مروان عطية – تريزيجيه – أحمد عبد القادر – أليو ديانج – زيزو – أفشة – محمد عبد الله

خط الهجوم: نيتس جراديشار – طاهر محمد

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، ويأتي المصري في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

