الهزيمة الأولى.. أتالانتا يخسر من أودينيزي بهدف

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 18:16

كتب : FilGoal

نيكولو زانيولو - أودينيزي

خسر أتالانتا من منافسه أودينيزي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل نيكولو زانيولو هدف أودينيزي الوحيد.

وتعتبر هذه الخسارة هي الأولى لأتالانتا خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري.

وكان أتالانتا هو الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة في الدوري، وكان برفقة بايرن ميونيخ على المستوى الدوريات الـ 5 الكبرى.

وتمكن زانيولو من تسجيل الهدف في الدقيقة 40 من صناعة حسن كامارا.

واستطاع اللاعب الإيطالي تسجيل ثالث أهدافه في المباريات الـ 4 الأخيرة وهو نفس العدد الذي سجله في 49 مباراة خاضها قبل ذلك في الكالتشيو.

وحصل زانيولو على جائزة رجل المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أودينيزي للنقطة 15 في المركز الثامن في جدول الترتيب.

بينما توقف رصيد أتالانتا عند النقطة الـ 13 في المركز العاشر.

