سبورت: لامين يامال ينفصل عن نيكي نيكول

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 17:32

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

كشف لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني انفصاله عن نيكي نيكول صديقته.

لامين يامال

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال اللاعب في تصريحات لأحد البرامج ونقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لسنا معا، الأمر لم يكن بسبب خيانة، انفصلنا ببساطة، هذا كل شيء".

وتصدر الثنائي أغلفة الصحف في الأشهر الأخيرة وتواجدت المغنية الأرجنتينية في المدرجات لدعم لامين في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

أخبار متعلقة:
فليك: سأظل أدعم يامال.. ومباراة ريال مدريد أصبحت من الماضي كوبي: لقاء مرتقب بين يامال وجهاز منتخب إسبانيا لإنهاء أزمته مع كارباخال سبورت: برشلونة لم يتقبل تصريحات يامال ضد ريال مدريد.. وسيتابع سلوكه مدرب برشلونة في الكلاسيكو: يامال لا يزال صغيرا وعلينا مساندته.. ولا أعرف من بدأ المشادة

وعاد اللاعب للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة مؤخرا.

وخاض لامين 8 مباريات هذا الموسم بقميص برشلونة سجل 3 أهداف وصنع 5.

ابن الـ 18 عاما يستعد حاليا مع برشلونة لمواجهة إلتشي في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وتحدث هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة عن مباراة الغد بشأن لامين قائلا: "لامين بخير، لقد تحدثت معه للتو وهو بحالة جيدة، بالطبع هناك بعض الأيام التي يشعر فيها بالألم لكنه يعمل بجد ويحرز تقدما كبيرا في هذا الجانب وأعتقد أنه في تطور إيجابي جدا".

ويحتل برشلونة المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد بعد خسارة الكلاسيكو الأسبوع الماضي.

لامين يامال برشلونة نيكي نيكول
نرشح لكم
ريال مدريد يسحق فالنسيا وفينيسيوس يرفض هدية مبابي انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(0) فالنسيا.. فوز جديد للملكي ثالث الانتصارات المتتالية.. أتلتيكو مدريد يفوز على إشبيلية بثلاثية فليك: سأظل أدعم يامال.. ومباراة ريال مدريد أصبحت من الماضي مؤتمر ألونسو: فينيسيوس أظهر صدقه ولا مجال للانتقام.. وهذا أسوأ خبر سمعته "آمل أن أبقى هنا لسنوات عديدة".. مبابي يتسلم الحذاء الذهبي عن موسم 2024-25 العودة أصبحت أقرب.. برشلونة يحدد موعد مران مفتوح للحضور الجماهيري في كامب نو سبورت: ليس بسبب الإصابة.. دي يونج يغيب عن مران برشلونة
أخر الأخبار
صلاح محسن لـ في الجول: تصريحات غرابة غير دقيقة وتمس صورتي.. وهكذا انتقلت إلى الأهلي ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يسحق فالنسيا وفينيسيوس يرفض هدية مبابي ساعة | الدوري الإسباني
صلاح: تسجيل 250 هدفا مع ليفربول ليس سهلا.. ولهذا موسمنا صعب للغاية ساعة | المحترفون
في الظهور الأول لـ سباليتي.. يوفنتوس يفوز على كريمونيزي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في ليلة هدفه الـ 250.. صلاح يقود ليفربول للعودة للانتصارات بهزيمة أستون فيلا 2 ساعة | المحترفون
كريستيانو: قلبي صار ينبض أسرع ولكن كرة القدم هي حياتي 2 ساعة | سعودي في الجول
كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 2 ساعة | كرة يد
لن يترك الصدارة.. كريستيانو يقود النصر بالعقال إلى فوز مثير على الفيحاء 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي 4 تقرير: جوميز يرد على عرض الزمالك لتدريب الفريق
/articles/516312/سبورت-لامين-يامال-ينفصل-عن-نيكي-نيكول