سبورت: لامين يامال ينفصل عن نيكي نيكول

كشف لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني انفصاله عن نيكي نيكول صديقته.

لامين يامال النادي : برشلونة برشلونة

وقال اللاعب في تصريحات لأحد البرامج ونقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لسنا معا، الأمر لم يكن بسبب خيانة، انفصلنا ببساطة، هذا كل شيء".

وتصدر الثنائي أغلفة الصحف في الأشهر الأخيرة وتواجدت المغنية الأرجنتينية في المدرجات لدعم لامين في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

يامال تحت الأنظار 😎 نيكي نيكول في المدرجات من أجل دعم لامين يامال أمام أولمبياكوس 📷#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/eqowMFktZR — FilGoal (@FilGoal) October 21, 2025

وعاد اللاعب للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة مؤخرا.

وخاض لامين 8 مباريات هذا الموسم بقميص برشلونة سجل 3 أهداف وصنع 5.

ابن الـ 18 عاما يستعد حاليا مع برشلونة لمواجهة إلتشي في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وتحدث هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة عن مباراة الغد بشأن لامين قائلا: "لامين بخير، لقد تحدثت معه للتو وهو بحالة جيدة، بالطبع هناك بعض الأيام التي يشعر فيها بالألم لكنه يعمل بجد ويحرز تقدما كبيرا في هذا الجانب وأعتقد أنه في تطور إيجابي جدا".

ويحتل برشلونة المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد بعد خسارة الكلاسيكو الأسبوع الماضي.