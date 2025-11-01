أبو ريدة يهنئ الخطيب لفوزه في انتخابات الأهلي

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 17:13

كتب : FilGoal

محمود الخطيب وهاني أبو ريدة

تقدم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري بالتهنئة لـ محمود الخطيب بعد فوزه في انتخابات الأهلي.

وأقيمت انتخابات الأهلي أمس الجمعة لاختيار مجلس الإدارة الجديد حتى 2029.

وجاء بيان اتحاد الكرة

"يهنئ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بمناسبة حصوله على ثقة الجمعية العمومية للنادي بانتخابه لدورة جديدة، متمنياً المجلس الإدارة الجديد ورئيسه كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

كما يتطلع الاتحاد المصري لكرة القدم لاستمرار التعاون بين الاتحاد والنادي الكبير من أجل رفعة الكرة المصرية".

وجاءت النتائج النهائية للانتخابات على النحو التالي:

الرئيس: محمود الخطيب

10963 صوتا بالموافقة على الفوز بالتزكية - بنسبة 93.15%

نائب الرئيس: ياسين منصور

10913 صوتا – 92.73%

أمين الصندوق: خالد مرتجي

10692صوتا – 90.85%

الأعضاء

أحمد حسام عوض – 10011

سيد عبد الحفيظ – 10092

حازم هلال - 9949

طارق قنديل – 10079

محمد الجارحي – 10110

محمد الدماطي – 10083

محمد الغزاوي – 9794

حسن طنطاوي – 2122

الأعضاء تحت السن

إبراهيم العامري – 10216 صوتا بنسبة 86.81%

رويدا هشام – 10170 صوتا بنسبة 86.42%

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

