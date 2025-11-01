انتهت الدوري الإنجليزي - فورست (2)-(2) مانشستر يونايتد
السبت، 01 نوفمبر 2025 - 17:03
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
انتهت
ق 81: جووووووووول أماد ديالو بعد تسديدة صاروخية على الطائر من اللمسة الأولى.
ق 60: تسديدة من برونو تضرب القائم.
ق 50: جووووووووووووول نيكولو سافونا بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات من صناعة ياتيس.
ق 48: جوووووول مورجان جيبس وايت بعد رأسية عقب عرضية من ريان ياتيس.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 34: جوووووول كاسيميرو بعد رأسية عقب عرضية من برونو فيرنانديز من ركلة ركنية.
مباراة متوازنة
بداية المباراة
