انتهت الدوري الإنجليزي - فورست (2)-(2) مانشستر يونايتد

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 17:03

كتب : FilGoal

براين مبومو - بنجامين سيسكو - ليني يورو - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

انتهت

ق 81: جووووووووول أماد ديالو بعد تسديدة صاروخية على الطائر من اللمسة الأولى.

ق 60: تسديدة من برونو تضرب القائم.

ق 50: جووووووووووووول نيكولو سافونا بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات من صناعة ياتيس.

ق 48: جوووووول مورجان جيبس وايت بعد رأسية عقب عرضية من ريان ياتيس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: جوووووول كاسيميرو بعد رأسية عقب عرضية من برونو فيرنانديز من ركلة ركنية.

مباراة متوازنة

بداية المباراة

مانشستر يونايتد نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي
