كريستيانو رونالدو جونيور يسجل مع منتخب البرتغال تحت 16

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 16:50

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو جونيور برفقة منتخب البرتغال تحت 16

سجل كريستيانو رونالدو جونيور هدفه الأول بقميص منخب البرتغال تحت 16 عاما.

ويلعب نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو بفريق الشباب لنادي النصر.

ويشارك جونيور في البطولة الفيدرالية للناشئين تحت 16 عاما.

وحقق منتخب البرتغال الفوز على ويلز بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل جونيور الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 42 مستغلا انفراد بالمرمى.

وكانت البرتغال قد فازت في المباراة الأولى على تركيا بهدفين دون رد.

وسبق لكريستيانو جونيور اللعب مع منتخب البرتغال تحت 15 عاما ونجح في التسجيل أيضا.

البرتغال كريستيانو رونالدو جونيور
