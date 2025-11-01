كريستيانو رونالدو جونيور يسجل مع منتخب البرتغال تحت 16
السبت، 01 نوفمبر 2025 - 16:50
كتب : FilGoal
سجل كريستيانو رونالدو جونيور هدفه الأول بقميص منخب البرتغال تحت 16 عاما.
ويلعب نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو بفريق الشباب لنادي النصر.
ويشارك جونيور في البطولة الفيدرالية للناشئين تحت 16 عاما.
وحقق منتخب البرتغال الفوز على ويلز بثلاثة أهداف دون رد.
وسجل جونيور الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 42 مستغلا انفراد بالمرمى.
Filho de peixe sabe ̶n̶a̶d̶a̶r̶ 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗔𝗥 🏹💫 #FazHistória | #U16 pic.twitter.com/69baK5LgSJ— Portugal (@selecaoportugal) November 1, 2025
وكانت البرتغال قد فازت في المباراة الأولى على تركيا بهدفين دون رد.
وسبق لكريستيانو جونيور اللعب مع منتخب البرتغال تحت 15 عاما ونجح في التسجيل أيضا.
نرشح لكم
ريال مدريد يسحق فالنسيا وفينيسيوس يرفض هدية مبابي صلاح: تسجيل 250 هدفا مع ليفربول ليس سهلا.. ولهذا موسمنا صعب للغاية في الظهور الأول لـ سباليتي.. يوفنتوس يفوز على كريمونيزي في ليلة هدفه الـ 250.. صلاح يقود ليفربول للعودة للانتصارات بهزيمة أستون فيلا الـ 250 للملك المصري مع ليفربول.. محمد صلاح يسجل في أستون فيلا ثلاثية قبل كين ودياز.. بايرن ميونيخ يضرب ليفركوزن ويحافظ على العلامة الكاملة عودة للمربع الذهبي.. تشيلسي ينتفض بالفوز على غريمه توتنام انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(0) فالنسيا.. فوز جديد للملكي