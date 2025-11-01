أليجري: بوليسيتش قد يعود ضد بارما.. ونتوقع الكثير من نكونكو

حدد ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان الموعد المحتمل لعودة كريستيان بوليسيتش من الإصابة.

ويستعد ميلان لمواجهة روما غدا الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لياو جاهز وتوموري من الصعب أن يتواجد ولكن سيكون من المحظوظ إذا لم يحدث أي مشكلة كبيرة".

وواصل "بوليسيتش يجب أن يعود ضد بارما، ولكن الأمر أصعب قليلا بالنسبة لرابيو، وسنرى إذا كان خيمينيز سيعود ضد بارما".

وأكمل "إستوبينيان بخير وياشاري تدرب وحيدا ولذلك من المستبعد أن يتواجد على الدكة غدا".

وتابع "لنرى ما إذا كان بوليسيتش سيعود ضد بارما ثم ينضم لمنتخب بلاده، نحن نتواصل مع جميع المنتخبات النخبرهم بحالة لاعبينا".

وأضاف "نكونكو جاهز وسيتواجد غدا، هو لاعب رائع ونتوقع الكثير منه، وأعتقد أنه يستطيع اللعب كمهاجم مثل لياو ولكن من الوارد أيضا ألا نلعب بأي مهاجم".

ويحتل ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة وبفارق 3 نقاط عن نابولي صاحب الصدارة.