فليك: سأظل أدعم يامال.. ومباراة ريال مدريد أصبحت من الماضي

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على دعمه للامين يامال لاعب الفريق.

ويستعد برشلونة لمواجهة إلتشي في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الإصابات؟ أحيانا تحدث الأمور بتلك الطريقة، تبدأ بإصابة او اثميم ثم تتوالى بعدها الإصابات وهذا يحدث أحيانا، علينا أن نتقبل ذلك لكننا الآن في شهر نوفمبر وما زال أمامنا طريق طويل حتى نهاية الموسم لذلك لسنا قلقلين بشأن هذا الأمر".

وكشف "بالنسبة لجوان جارسيا، سنتعامل مع حالته يوما بيوم، إنه يندرب الآن ويبدو في جالة جيدة جدا ويسير على الطريق الصحيح لكن في الوقت الحالي لا داعي للصغط عليه لأن كل شيء يسير كما يجب".

وواصل "بالنسبة لليفاندوفسكي وأولمو، علينا أن نرى غدا مدة اللعب التي يمكنها تحملها وكيف سيتكيفان مع ذلك وبعدها سنقرر بشأن المباريات القادمة".

وتابع "نحن نتحدث مع لامين يامال بطريقة طبيعية تماما، أعتقد أن بيننا صراحة متبادلة، هو صريح معي وأنا صريح معه وهذه هي أفضل طريقة وسأظل دائما أحميه وأدعمه فهو لاعب رائع وشخص رائع ولا يزال صغيرا جدا لذلك سنواصل العمل معه بهذا الأسلوب".

وأكمل "إنياكي بينيا حارس رائع لكن علينا أن نحوض هذه المباراة بتركيز فهي لن تكون سهلة، لأنهم يلعبون كرة قدم جيدة ومن المهم أن نلعب كوحدة واحدة ونحتاج من الجماهير أن تبذل كل ما في وسعها لمساعدتنا على الفوز".

وأضاف "في عمر كوبارسي من الطبيعي ألا يكون اللاعب دائما في أعلى مستوياته، فالأمر يختلف عن لاعب في الـ 24 من عمره الذي يكون أكثر ثباتا، هذا طبيعي تماما، لقد لعب تقريبا موسمين على هذا المستوى وأعتقد أن 95% من مبارياته كانت ممتازة، أنا سعيد به وبالطبع ربما لا يكون هو وحده من لم يبلغ أفضل مستوياته".

وعن الكلاسيكو قال: "لا أريد أن أنظر إلى الوراء لأن الجلوس في ذلك المكان خلف الزجاج ليس الوضع المناسب للمدرب، لم يكن الأمر جميلا ولم يكن شعورا جيدا، علي أن أعمل على نفسي تماما كما يعمل اللاعبون على إنسهم حتى أتمكن من التواجد على مقاعد البدلاء دائما".

وشدد "تصريحات لامين قبل مباراة الكلاسيكو؟ بالنسبة لي مباراة ريال مدريد من الماضي ولا أريد التحدث عنها".

وأردف "لامين بخير، لقد تحدثت معه للتو وهو بحالة جيدة، بالطبع هناك بعض الأيام التي يشعر فيها بالألم لكنه يعمل بجد ويحرز تقدما كبيرا في هذا الجانب وأعتقد أنه في تطور إيجابي جدا".

وأتم "كنا متفاجئين جدا عندما وصل خبر إصابة بيردي، لأنه بعد مباراة ريال مدريد شعر فقط بإنزعاج بسيط ونوع من التعب الخفيف لكن بعد ذلك قمنا بفحوصات وتبين أنها إصابة وهذا ما حدث وكما قلت سابقا علينا أن نتقبل ذلك، بالطبع نفتقد أحد أفضل لاعبينا فهو يمنحنا الكثير من الاستقرار ويعد مهما جدا لنا في الاستحواذ على الكرة وكذلك في الضغط والدفاع لكن علينا التعامل مع الوضع كما هو ونأمل أن يعود قريبا جدا".