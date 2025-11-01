عبد المنعم يوجه رسالة للجماهير قبل لقاء باريس سان جيرمان

وجّه محمد عبد المنعم لاعب نيس رسالة لجماهير فريقه قبل لقاء باريس سان جيرمان في الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

ويحل نيس ضيفا على بطل الدوري الفرنسي في السادسة من مساء اليوم على ملعب حديقة الأمراء.

وقال عبد المنعم عبر حساب النادي على إنستجرام: "التعافي من الإصابة يسير بخطى جيدة، قريبا سأكون مع الفريق".

وأضاف "للأسف لن أكون موجودا في مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان وسأدعمهم بقلبي وأتمنى الفوز".

ويغيب عبد المنعم عن المشاركة في المباريات بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي.

وأصيب عبد المنعم في أبريل الماضي ضد باريس سان جيرمان في الجولة 31 من الموسم الماضي عندما فاز الفريق بنتيجة 3-1.

صاحب الـ 26 عاما خاض مع نيس 18 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.

ومن المتوقع عودة عبد المنعم للمشاركة في المباريات مع نهاية العام الجاري.