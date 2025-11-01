عبد المنعم يوجه رسالة للجماهير قبل لقاء باريس سان جيرمان

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 15:22

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي

وجّه محمد عبد المنعم لاعب نيس رسالة لجماهير فريقه قبل لقاء باريس سان جيرمان في الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

ويحل نيس ضيفا على بطل الدوري الفرنسي في السادسة من مساء اليوم على ملعب حديقة الأمراء.

وقال عبد المنعم عبر حساب النادي على إنستجرام: "التعافي من الإصابة يسير بخطى جيدة، قريبا سأكون مع الفريق".

أخبار متعلقة:
الدوري الأوروبي - روما يفوز على نيس.. وأنتوني يقود بيتيس لتعادل قاتل أمام نوتينجهام رغم أنهما ينتميان للمالك نفسه.. إدارة يونايتد رفضت طلب نيس بضم هويلوند وماينو هدف مصطفى محمد لا يزال الوحيد.. نانت يعود للهزائم على يد نيس محمد عبد المنعم خارج قائمة نيس لبطولة الدوري الأوروبي

وأضاف "للأسف لن أكون موجودا في مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان وسأدعمهم بقلبي وأتمنى الفوز".

View this post on Instagram

A post shared by OGC Nice (@ogcnice)

ويغيب عبد المنعم عن المشاركة في المباريات بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي.

وأصيب عبد المنعم في أبريل الماضي ضد باريس سان جيرمان في الجولة 31 من الموسم الماضي عندما فاز الفريق بنتيجة 3-1.

صاحب الـ 26 عاما خاض مع نيس 18 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.

ومن المتوقع عودة عبد المنعم للمشاركة في المباريات مع نهاية العام الجاري.

باريس سان جيرمان نيس محمد عبد المنعم الدوري الفرنسي
نرشح لكم
حصل على جائزة رجل المباراة.. حمدي فتحي يقود الوكرة لهزيمة نادي قطر مواعيد مباريات الجمعة 31 أكتوبر - دربي الرياض ومواجهات قوية لحمدي فتحي وكهربا في غياب حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بفوز شاق على الخلود بمشاركة رامي ربيعة.. العين ينتصر على عجمان بثلاثية في الدوري الإماراتي مصطفى محمد يشارك بديلا ويسجل في خسارة نانت من موناكو بالـ 5 مرموش يسجل ويقود مانشستر لعبور سوانزي نحو ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية انتهت الرابطة الإنجليزية - سوانزي (1)-(3) مانشستر سيتي.. فوز بقيادة مرموش تشكيل مانشستر سيتي - مرموش ونوري أساسيان لأول مرة بعد الإصابة ضد سوانزي
أخر الأخبار
سبورت: لامين يامال ينفصل عن نيكي نيكول 18 دقيقة | الدوري الإسباني
أبو ريدة يهنئ الخطيب لفوزه في انتخابات الأهلي 38 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإنجليزي - فورست (0)-(1) مانشستر يونايتد.. نهاية الشوط الأول 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإنجليزي – بيرنلي (0)-(2) أرسنال.. نهاية الشوط الأول 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كريستيانو رونالدو جونيور يسجل مع منتخب البرتغال تحت 16 ساعة | الكرة الأوروبية
أليجري: بوليسيتش قد يعود ضد بارما.. ونتوقع الكثير من نكونكو ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال - ساليبا يجاور جابرييل في الدفاع ضد بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر يونايتد - أموريم دون تغييرات أمام نوتنجهام فورست ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي 3 تقرير: جوميز يرد على عرض الزمالك لتدريب الفريق 4 طُلب منه خوض السوبر.. في الجول يكشف موقف بن زكري من تدريب الزمالك
/articles/516302/عبد-المنعم-يوجه-رسالة-للجماهير-قبل-لقاء-باريس-سان-جيرمان