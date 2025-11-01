حارس إنبي: كنا نستطيع الفوز على الأهلي بسهولة

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 15:07

كتب : FilGoal

عبد الرحمن سمير - إنبي

أوضح عبد الرحمن سمير حارس إنبي أن فريقه كان قادرا على الفوز ضد الأهلي في الدوري المصري هذا الموسم.

وفرض إنبي التعادل على الأهلي بنتيجة 1-1 في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال حارس إنبي عبر أون سبورت أف أم: "كنا نستطيع الفوز على الأهلي بسهولة، كان لابد استغلال حالته في المباراة ونفوز عليه".

وأضاف "كان أمامنا فرصة كبيرة للفوز لكننا راضين عن التعادل وهو ما يُعد مكسب بالنسبة لنا".

وأكمل "شعرنا بوجود حالة استسلام من لاعبي الأهلي الكبار خلال المباراة، ليس هو الفريق الذي اعتدنا مواجهته".

وأتم "لم يهددوا مرمى إنبي كثيرا، لم نستسلم واستغللنا الأمر وتعادلنا".

ويحتل إنبي حاليا المركز السادس برصيد 18 نقطة من 11 مباراة.

فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 11 مباراة.

إنبي عبد الرحمن سمير الأهلي
