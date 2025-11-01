خبر في الجول - أيمن الطويل والمندوه مرشحان لمنصب مدرب حراس المرمى مؤقتا في الزمالك
السبت، 01 نوفمبر 2025 - 14:12
كتب : FilGoal
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة يانيك فيريرا من تدريب الفريق.
وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك أبلغ المدير الفني برحيله مع تعيين أحمد عبد الرؤوف بشكل مؤقت في تدريب الفريق.
كما علم FilGoal.com أن أيمن الطويل مدرب الحراس الذي عمل مع أحمد عبد الرؤوف في أكثر من جهاز فني هو الأقرب لتولي المنصب بشكل مؤقت.
كما يتواجد عماد المندوه في الصورة أيضا ضمن المرحشين لتولي المنصب خلال الفترة المقبل.
ومن المتوقع أن يدير عبد الرؤوف مباراة الزمالك المقبلة ضد طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز والتي تقام غدا الأحد.
وكان الزمالك قد تعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة الأخيرة.
ولم ينجح الزمالك في تحقيق الفوز بآخر 4 مباريات بالدوري المصري.
نرشح لكم
الزمالك يقيل يانيك فيريرا.. وأحمد عبد الرؤوف بديلا له حارس إنبي: كنا نستطيع الفوز على الأهلي بسهولة خبر في الجول - الأهلي يخاطب الجهة الإدارية لاعتماد نتيجة الانتخابات اجتماع ودي بين المحافظ وأعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي مواعيد مباريات السبت 1 نوفمبر - ليفربول ضد أستون فيلا.. وريال مدريد يواجه فالنسيا الأولى له.. الغازي حكما لمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش الثالثة لهما.. أمين عمر حكما لمباراة الأهلي ضد المصري بكامل القائمة.. الخطيب رئيس الأهلي للدورة الثالثة على التوالي