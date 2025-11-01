خبر في الجول - أيمن الطويل والمندوه مرشحان لمنصب مدرب حراس المرمى مؤقتا في الزمالك

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 14:12

كتب : FilGoal

عماد المندوه

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة يانيك فيريرا من تدريب الفريق.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك أبلغ المدير الفني برحيله مع تعيين أحمد عبد الرؤوف بشكل مؤقت في تدريب الفريق.

كما علم FilGoal.com أن أيمن الطويل مدرب الحراس الذي عمل مع أحمد عبد الرؤوف في أكثر من جهاز فني هو الأقرب لتولي المنصب بشكل مؤقت.

كما يتواجد عماد المندوه في الصورة أيضا ضمن المرحشين لتولي المنصب خلال الفترة المقبل.

ومن المتوقع أن يدير عبد الرؤوف مباراة الزمالك المقبلة ضد طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز والتي تقام غدا الأحد.

وكان الزمالك قد تعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة الأخيرة.

ولم ينجح الزمالك في تحقيق الفوز بآخر 4 مباريات بالدوري المصري.

