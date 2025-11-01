بدون فوز منذ بداية الموسم.. جنوى يعلن إقالة باتريك فييرا

أعلن نادي جنوى إقالة مدربه باتريك فييرا من تدريب الفريق.

وتقدم جنوى بالشكر لفييرا وطاقمه الفني على الفترة التي قضاها بتدريب الفريق.

وسيقود روبيرتو مورجيتا تدريب الفريق بشكل مؤقت ويعاونه دويمينيك كريشيتو.

الإقالة جاءت بعد خسارة الفريق من كريمونيسي في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي.

ولم يحقق جنوى الفوز في أي مباراة منذ بداية الموسم الحالي.

وخسر الفريق 6 مباريات وتعادل 3 منذ انطلاق الموسم.

ويحتل جنوى حاليا المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط وبفارق نقطتين عن بيزا صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط.

وبشكل عام قاد فييرا جنوى في 37 مباراة منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق ونجح خلالهم في الفوز ب 10 مباريات وتعادل في 12 وخسر 15 مباراة.