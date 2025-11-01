مواعيد مباريات السبت 1 نوفمبر - ليفربول ضد أستون فيلا.. وريال مدريد يواجه فالنسيا
السبت، 01 نوفمبر 2025 - 10:53
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم جولة جديدة من الدوري الإنجليزي، كما تستأنف مباريات الجولة من الدوري الإسباني.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 1 نوفمبر والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
غول المحلة × مودرن سبورت.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.
الإسماعيلي × كهرباء الإسماعيلية.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
الجونة × فاركو.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فورست × مانشستر يونايتد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
فولام × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
كريستال بالاس × برينتفورد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
بيرنلي × أرسنال.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
برايتون × ليدز يونايتد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
توتنام × تشيلسي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
ليفربول × أستون فيلا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
فياريال × رايو فايكانو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
أتلتيكو مدريد × إشبيلية.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال سوسيداد × أتلتيك بلباو.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال مدريد × فالنسيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإيطالي
أودينيزي × أتالانتا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
نابولي × كومو.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
كريمونيسي × يوفنتوس.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان × نيس.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
موناكو × باريس.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
أوكسير × أولمبيك مارسيليا.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الألماني
يونيون برلين × فرايبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
سانت باولي × بوروسيا مونشنجلادباخ.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
لايبزج × شتوتجارت.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
ماينز × فيردر بريمن.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
هايدنهايم × آينتراخت فرانكفورت.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.
الدوري السعودي
الخليج × اتحاد جدة.. 4:35 مساء - ثمانية.
النصر × الفيحاء.. 7:30 مساء - ثمانية.
