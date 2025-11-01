مواعيد مباريات السبت 1 نوفمبر - ليفربول ضد أستون فيلا.. وريال مدريد يواجه فالنسيا

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 10:53

كتب : FilGoal

ليفربول - محمد صلاح

تنطلق اليوم جولة جديدة من الدوري الإنجليزي، كما تستأنف مباريات الجولة من الدوري الإسباني.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 1 نوفمبر والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

غول المحلة × مودرن سبورت.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.

الإسماعيلي × كهرباء الإسماعيلية.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

الجونة × فاركو.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

الدوري الإنجليزي الممتاز

نوتنجهام فورست × مانشستر يونايتد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

فولام × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

كريستال بالاس × برينتفورد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

بيرنلي × أرسنال.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

برايتون × ليدز يونايتد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

توتنام × تشيلسي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

ليفربول × أستون فيلا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

فياريال × رايو فايكانو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتلتيكو مدريد × إشبيلية.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال سوسيداد × أتلتيك بلباو.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × فالنسيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

أودينيزي × أتالانتا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

نابولي × كومو.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

كريمونيسي × يوفنتوس.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × نيس.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

موناكو × باريس.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

أوكسير × أولمبيك مارسيليا.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الألماني

يونيون برلين × فرايبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

سانت باولي × بوروسيا مونشنجلادباخ.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

لايبزج × شتوتجارت.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

ماينز × فيردر بريمن.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هايدنهايم × آينتراخت فرانكفورت.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.

الدوري السعودي

الخليج × اتحاد جدة.. 4:35 مساء - ثمانية.

النصر × الفيحاء.. 7:30 مساء - ثمانية.

