ما الجديد في كأس السوبر المصري؟ رابطة الأندية الإماراتية تجيب

كشف مصعب المرزوقي المدير التنفيذي لرابطة الأندية الإماراتية عن الاستعدادات لاستضافة كأس السوبر المصري، والجديد في النسخة الحالية.

وقال المرزوقي في تصريحاته لقناة دي إم سي: "أتممنا كافة التحضيرات التنظيمية واللوجستية بالتنسيق مع اتحادي الكرة المصري والإماراتي والمتحدة للرياضة".

وأضاف "الفرق ستصل تباعا في 3 نوفمبر وفقا للاتفاق، بتنسيق كامل مع اتحاد الكرة والشركة المتحدة لضمان أعلى معايير الراحة للمشاركين".

وأوضح "الجديد في النسخة الحالية أن الأمر لا يقتصر على البطولة والجوائز المادية بل يمتد ليشمل فعاليات ترفيهية كاملة وتجربة ثرية للجماهير".

وأكمل "ستكون هناك فعاليات لمنطقة الجماهير خارج كافة الملاعب، وفقرة تقديمية للبطولة في نصف النهائي، وحفل ضخم في النهائي يحييه مطربين من مصر".

وكشف "الإقبال كبير على تذاكر كأس السوبر ومع اقتراب البطولة من المتوقع أن تنفد التذاكر".

وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي.

وجاءت المواعيد الجديدة على النحو الآتي:

الخميس 6 نوفمبر - نصف النهائي

الأهلي × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء

الزمالك × بيراميدز - 7:30 مساء

الأحد 9 نوفمبر

تحديد المركز الثالث - 2:45 عصرا

النهائي - 5:30 مساء

*المباريات بتوقيت مصر بعد تعديل التوقيت الشتوي*

ويستضيف استاد هزاع بن زايد بالعين مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما استاد آل نهيان يستضيف مباراتي الزمالك أمام بيراميدز وتحديد المركز الثالث.

أما استاد محمد بن زايد فيستضيف مواجهة النهائي.

وتأتي استضافة السوبر المصري بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة. والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري في إمارة أبوظبي.

وستكون تلك المرة التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات مباريات السوبر المصري، فيما يستضيف ملعب محمد بن زايد النهائي للمرة السادسة.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يعد بيراميدز مشاركا بالكارت الذهبية.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات، وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري 15 مرة ليصبح الأكثر تتويجا بلقب البطولة. بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.

السوبر المصري كأس السوبر المصري الأهلي الزمالك بيراميدز سيراميكا
