رئيس اتحاد كرة اليد: أخبرنا اللاعبين أن هدفنا التتويج ببطولة العالم

شدد خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد على إخباره للاعبين بأن الهدف هو التتويج ببطولة العالم.

تأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عاما والمقامة في المغرب.

وقال خالد فتحي عبر أون سبورت: "منتخب إسبانيا قوي للغاية ويسير وفقا لنظم منذ عدة أعوام وبميزانية كبيرة، ولذلك التفوق عليه إنجاز مهم".

وتابع "تم تقديم مقطع للاعبين لتوضيح نقاط القوة والضعف لمنتخب ألمانيا وهو فريق قوي وتم التدريب بشكل جيد".

وأكمل "اللاعبون مقدرون اسم مصر للغاية ونعمل بتواضع في الاتحاد لخلق مناخ يساعد على النجاح وأيضا الثبات في الأداء هو الأساس".

وواصل "نخبر اللاعبين بأننا نلعب على بطولة وهذا هدفنا وليس للفوز في مباراة واحدة".

واستمر "أندية خارجية تتحدث مع أكثر من لاعب في المنتخب للتعاقد معه".

وأنهى حديثه قائلا: "اتحاد كرة اليد لديه استراتيجية ثابتة بالعمل المتواصل لتطوير المواهب".

وانتصر منتخب مصر على إسبانيا في نصف النهائي بنتيجة 31-28.

وتقام البطولة في تلك الفئة السنية لأول مرة ويستضيف المغرب البطولة في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بين المنتخبين بنتيجة 12-12.

وفي الثاني تفوق منتخب مصر بنتيجة 19-16 وتأهل للمباراة النهائية.

وسيلتقي منتخب مصر في النهائي اليوم السبت مع ألمانيا والتي انتصرت على قطر بنتيجة 39-22 في المباراة الأولى من نصف النهائي.