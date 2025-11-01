الأولى له.. الغازي حكما لمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد الغازي حكما لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه طلائع الجيش في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري المصري.

وتعد هذه المباراة هي الأولى التي سيحكم فيها الغازي لفريق الزمالك خلال الموسم الجاري.

وتولى الغازي من قبل تحكيم مباراة سموحة ضد طلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويتواجد يوسف البساطي كمساعد أول وخالد السيد كحكم مساعد ثاني ومحمود منصور كحكم رابع.

ويأتي خالد الغندور حكما في تقنية الفيديو ويساعده هاني خيري.

وتقام المباراة يوم الأحد 2 نوفمبر المقبل.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع على قنوات أون سبورت.

وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الـ 16 برصيد 10 نقاط.