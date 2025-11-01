الثالثة لهما.. أمين عمر حكما لمباراة الأهلي ضد المصري

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 00:49

كتب : FilGoal

أمين عمر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أمين عمر حكما لمباراة الأهلي ضد المصري.

ويواجه الأهلي فريق المصري ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري يوم الأحد 2 نوفمبر المقبل.

ويتواجد أمين عمر كحكم ساحة ويساعده محمود أبو الرجال كحكم مساعد أول وأحمد توفيق طلب كمساعد ثاني.

أخبار متعلقة:
بكامل القائمة.. الخطيب رئيس الأهلي للدورة الثالثة على التوالي انتخابات الأهلي - اكتمال نصاب التصويت.. وتفويض المجلس ببقية الأعمال عدا الميزانية انتخابات الأهلي - مسألة وقت.. فوز الخطيب ومنصور ومرتجي بالتزكية والقائمة تقترب عقوبات الجولة 12 من الدوري المصري - إيقاف جمهور الأهلي والزمالك وغرامة بسبب فيريرا

ويأتي عبد الرحمن صالح كحكم رابع، ويتواجد محمود دسوقي في تقنية الفيديو ويعاونه طارق مصطفى.

Image

وتعد هذه المباراة هي الثالثة لأمين عمر مع الأهلي والمصري خلال الموسم الحالي.

وتولى أمين عمر مباراة غزل المحلة ضد الأهلي والتي انتهت بالتعادل دون أهداف، وأيضا فوز الأحمر على كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وعلى الجانب الآخر فتولى أمين عمر مباراة المصري أمام الاتحاد السكندري وفاز فيها الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأيضا حكم مباراة فاركو ضد المصري والتي انتهت بالتعادل دون أهداف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 22 نقطة، بينما المصري في المركز الرابع بـ 18 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ضد المصري

يواجه الأهلي فريق المصري يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر المقبل.

وتقام المباراة على استاد برج العرب.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.

أمين عمر الأهلي المصري الدوري المصري
نرشح لكم
ما الجديد في كأس السوبر المصري؟ رابطة الأندية الإماراتية تجيب الأولى له.. الغازي حكما لمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش بكامل القائمة.. الخطيب رئيس الأهلي للدورة الثالثة على التوالي خبر في الجول - الزمالك يبلغ فيريرا بقرار الإقالة ويفاوضه على قيمة فسخ العقد طُلب منه خوض السوبر.. في الجول يكشف موقف بن زكري من تدريب الزمالك الميدان الرياضي: الجزائري بن زكري يقترب من تدريب الزمالك تقرير: جوميز يرد على عرض الزمالك لتدريب الفريق انتخابات الأهلي - اكتمال نصاب التصويت.. وتفويض المجلس ببقية الأعمال عدا الميزانية
أخر الأخبار
ما الجديد في كأس السوبر المصري؟ رابطة الأندية الإماراتية تجيب 26 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس اتحاد كرة اليد: أخبرنا اللاعبين أن هدفنا التتويج ببطولة العالم 30 دقيقة | كرة يد
الأولى له.. الغازي حكما لمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش 43 دقيقة | الدوري المصري
الثالثة لهما.. أمين عمر حكما لمباراة الأهلي ضد المصري 55 دقيقة | الكرة المصرية
بكامل القائمة.. الخطيب رئيس الأهلي للدورة الثالثة على التوالي 58 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يبلغ فيريرا بقرار الإقالة ويفاوضه على قيمة فسخ العقد ساعة | الدوري المصري
طُلب منه خوض السوبر.. في الجول يكشف موقف بن زكري من تدريب الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
سباليتي: لن أتوقف عن العمل لتدريبي نابولي لمدة موسم.. والفوز هو الأهم في يوفنتوس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي 4 خبر في الجول - توروب يفسر أسباب تراجع الأهلي.. ويطلب تدعيم 3 مراكز
/articles/516290/الثالثة-لهما-أمين-عمر-حكما-لمباراة-الأهلي-ضد-المصري