الثالثة لهما.. أمين عمر حكما لمباراة الأهلي ضد المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أمين عمر حكما لمباراة الأهلي ضد المصري.

ويواجه الأهلي فريق المصري ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري يوم الأحد 2 نوفمبر المقبل.

ويتواجد أمين عمر كحكم ساحة ويساعده محمود أبو الرجال كحكم مساعد أول وأحمد توفيق طلب كمساعد ثاني.

ويأتي عبد الرحمن صالح كحكم رابع، ويتواجد محمود دسوقي في تقنية الفيديو ويعاونه طارق مصطفى.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة لأمين عمر مع الأهلي والمصري خلال الموسم الحالي.

وتولى أمين عمر مباراة غزل المحلة ضد الأهلي والتي انتهت بالتعادل دون أهداف، وأيضا فوز الأحمر على كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وعلى الجانب الآخر فتولى أمين عمر مباراة المصري أمام الاتحاد السكندري وفاز فيها الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأيضا حكم مباراة فاركو ضد المصري والتي انتهت بالتعادل دون أهداف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 22 نقطة، بينما المصري في المركز الرابع بـ 18 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ضد المصري

يواجه الأهلي فريق المصري يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر المقبل.

وتقام المباراة على استاد برج العرب.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.