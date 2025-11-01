بكامل القائمة.. الخطيب رئيس الأهلي للدورة الثالثة على التوالي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادي الأهلي للدورة الثالثة على التوالي، بكامل أعضاء القائمة.

وجاء مجلس إدارة الأهلي الجديد كالتالي:

الرئيس: محمود الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

الأعضاء: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

الأعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام

وتواجد 13 مرشحا فقط في الانتخابات على 12 مقعدا، وفاز 5 مرشحين بالتزكية.

وكان المرشحون الذين لا يملكون منافسا، بحاجة لموافقة 25% من المصوتين على فوزهم بالتزكية.

المرشحون الفائزون بالتزكية هم محمود الخطيب رئيس النادي، وياسين منصور نائب الرئيس، وخالد مرتجي أمين الصندوق، وثنائي العضوية تحت السن إبراهيم العامري ورويدا هشام.

بينما تنافس 8 أعضاء على 7 مقاعد، هم سباعي قائمة الخطيب: طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال، أمام حسن طنطاوي الوحيد من خارج القائمة.

وجاءت النتائج النهائية للانتخابات على النحو التالي:

الرئيس: محمود الخطيب

10963 صوتا بالموافقة على الفوز بالتزكية - بنسبة 93.15%

نائب الرئيس: ياسين منصور

10913 صوتا – 92.73%

أمين الصندوق: خالد مرتجي

10692صوتا – 90.85%

الأعضاء

أحمد حسام عوض – 10011

سيد عبد الحفيظ – 10092

حازم هلال - 9949

طارق قنديل – 10079

محمد الجارحي – 10110

محمد الدماطي – 10083

محمد الغزاوي – 9794

حسن طنطاوي – 2122

الأعضاء تحت السن

إبراهيم العامري – 10216 صوتا بنسبة 86.81%

رويدا هشام – 10170 صوتا بنسبة 86.42%

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.