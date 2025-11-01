خبر في الجول - الزمالك يبلغ فيريرا بقرار الإقالة ويفاوضه على قيمة فسخ العقد

حسم نادي الزمالك موقفه بشأن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أبلغ فيريرا بقرار إقالته، ويتم حاليا التفاوض على التسوية بالتراضي.

قيمة فسخ العقد هي كامل المتبقي من المدة، ما يساوي قرابة 300 ألف دولار.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة الزمالك وجون إدوارد استقرا على تعيين أحمد عبد الرؤوف كمدير فني مؤقت في حال إقالة يانيك فيريرا المدير الفني الحالي للفريق.

وتولى البلجيكي تدريب الفريق في الصيف الماضي.

وتعادل الزمالك مع مضيفه البنك الأهلي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وبذلك يستمر الزمالك بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المصري.

النتيجة رفعت رصيد الزمالك إلى 19 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع، ليتساوى عدد مبارياته مع كل الفرق التي تسبقه في الترتيب.

سيراميكا لا يزال على صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، يليه الأهلي برصيد 22 نقطة، ثم المصري ثالثا برصيد 19 نقطة.

علما بأن بيراميدز يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة من 8 مباريات فقط.

أما البنك الأهلي فتقدم بنقطة التعادل إلى المركز التاسع، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة من 11 مباراة.