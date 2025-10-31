طُلب منه خوض السوبر.. في الجول يكشف موقف بن زكري من تدريب الزمالك

كشف مصدر مقرب من المدرب الجزائري نور الدين بن زكري عن كواليس المفاوضات مع نادي الزمالك لتولي قيادته الفنية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات بالزمالك تواصل مع المدرب وعرض عليه نفس راتب المدرب الحالي يانيك فيريرا".

وأضاف "كذلك سأله عن إمكانية بدء العمل مباشرة بمباريات كأس السوبر المصري".

وأوضح "المدرب لديه عرضين في الدوري السعودي، ويفضل البقاء في السعودية حتى هذه اللحظة".

وكانت التجربة الأخيرة لبن زكري مع فريق الخلود السعودي في الموسم الماضي.

واستمر الجزائري لمدة 28 مباراة وفاز في 11 مباراة وتعادل في 3 وخسر في 14 لقاء.

وحصل بن زكري على بطولة واحدة خلال مسيرته الكروية وهي كأس الجزائر رفقة وفاق سطيف في موسم 2009-2010.

ودرب بن زكري من قبل الأخدود وضمك والفيحاء في السعودية وأيضا وفاق سطيف الجزائري والوكرة القطري.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن مجلس إدارة الزمالك وجون إدوارد المدير الرياضي يتجهان لإقالة فيريرا، لكن الأمر لم يتم حسمه بعد حتى الآن

وحسبما علم FilGoal.com من قبل فإن مجلس إدارة الزمالك وجون إدوارد استقرا على تعيين أحمد عبد الرؤوف كمدير فني مؤقت في حال إقالة فيريرا من منصبه.