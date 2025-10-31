سباليتي: لن أتوقف عن العمل لتدريبي نابولي لمدة موسم.. والفوز هو الأهم في يوفنتوس

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 23:24

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - يوفنتوس

شدد لوتشيانو سباليتي المدير الفني الجديد ليوفنتوس على أنه سيتوقف عن التدريب بسبب تدريبه لنابولي لمدة موسم حاصلا على بطولة الدوري الإيطالي، كما شرح كلماته السابقة عن عدم تدريبه فريق آخر سوى نابولي.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة منافسه كريمونيزي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "الرغبة في إعادة هذا النادي إلى أعلى المستويات هي التي تسود. لدي احترام كبير لهذه الإدارة ولعمل تودور".

وأضاف "تركت شيئا في كل مدينة عشت فيها، في نابولي خرج شيء استثنائي بسبب جمال كرة القدم وما حققناه، سكوديتو رائع ومهم، أنشأت علاقة خاصة مع هؤلاء الناس، ولن يتغير ذلك من ناحيتي، اليوم أجريت فحوصات دم، والطبيب أخذ العينة من الذراع الأيمن لأن في اليسرى لدي وشم لنابولي ولم أرغب في المساس به".

وأوضح "اسمحوا لي أن أضيف شيئا بخصوص اقتطاع بعض التصريحات التي قلتها عن نابولي ونهاية العقد هناك، وعن أنني قلت إنني لن أرتدي زي أي ناد آخر، كان ذلك متعلقا بتلك الفترة فقط، بالطبع قلت لرئيس نابولي إنه إذا سمح لي بالمغادرة، فلن أوقع لأي ناد آخر، وهو ما فعلته".

وشدد "ليس علي أن أتوقف عن التدريب لأنني قضيت موسما في نابولي، كان علي احترام ذلك الخيار لموسم واحد بدافع الاحترام للنادي وللمدينة، لكن بعد ذلك الموسم، أصبحت حرا في خوض تجاربي، أولئك الذين يستخدمون هذا الموقف لمهاجمتي يخرجونه من سياقه، ويمكنك أن تفهم نواياهم".

وواصل "الانضباط الذاتي هو دائما ما يصنع الفارق، يجب أن نتشارك الصعوبات".

وشرح "عندما تدخل أرض الملعب في يوفنتوس، فإن الأهم هو الفوز بالمباريات، ومع ذلك بما أن كرة القدم عرض أيضا نحاول تقديم منتج جيد وذو جودة لأولئك الذين يشاهدون، أنتم الصحفيون تبحثون عن كلمات جديدة، الكلمات الجديدة لا تُرهق الذهن بل على العكس، تكرار نفس الأمور يقتل الإبداع".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن نبحث عن شيء جميل يرى لطالما شعرت بهذه الأجواء وهذه الجودة في هذا الملعب، لكن قبل كل شيء، يجب أن نفوز على أرض الملعب، وبعدها يمكننا الحديث عن أشياء أخرى".

ويقود سباليتي تدريب يوفنتوس خلفا للكرواتي إيجور تودور الذي ترك الفريق دون فوز في 8 مباريات متتالية محليا وأوروبيا.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

بينما يأتي كريمونيزي في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

وستكون تلك التجربة الثامنة لسباليتي في الدوري الإيطالي، حيث بدأ مع إمبولي في 1997-98 ثم سامبدوريا وفينتسيا وأودينيزي.

وتولى تدريب روما في 2005-06 واستمرت 5 مواسم ثم عاد بعد في 2015 لتدريب ذئاب إيطاليا مجددا.

كما قاد إنتر ونابولي قبل أن يحط الرحال مدربا لإيطاليا، وسبق أن خاض تجربة وحيدة خارج البلاد بتدريب زينيت الروسي في 4 مواسم.

وإجمال قاد المدرب البالغ 66 عاما فرقه في 559 مباراة في الدوري الإيطالي فاز في 288 وتعادل في 132 وخسر 139.

وانتصر يوفنتوس الأربعاء الماضي مع مدربه المؤقت بنتيجة 3-1 على أودينيزي منهيا سلسلة طويلة من اللافوز.

وستكون أول مباراة لسباليتي ضد كريمونيسي يوم السبت المقبل، ويعقبها مواجهة سبورتنج لشبونة في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

سباليتي يوفنتوس كريمونيزي
