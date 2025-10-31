تقرير: جوميز يرد على عرض الزمالك لتدريب الفريق

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 22:21

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز

رد جوزيه جوميز المدير الفني للفتح السعودي على عرض الزمالك لتدريب الفريق مرة أخرى.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية فإن جوزيه جوميز جوزيه جوميز المدير الفني للفتح يرفض العودة لتدريب الزمالك بعد التواصل معه.

وأفادت الصحيفة أن هذا يأتي لاحترامه لتعاقده مع النادي السعودي واستمراره حتى نهاية عقده.

وتقدم جوميز منذ فترة بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وقال مصدر مقرب من جوميز في وقت سابق لـ FilGoal.com: "الزمالك لم يلتزم باتفاقه مع جوميز فيما يتعلق بسداد مستحقاته هو وجهازه المعاون والمقدرة بحوالي 120 ألف دولار تقريباً".

وأضاف "جاء ذلك بالرغم من الاتفاق السابق بين الطرفين على سداد مستحقات المدرب".

وأوضح المصدر "بعد تأخر الزمالك في سداد مستحقات جوميز، تقدم المحامي بشكوى رسمية ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

وكان الزمالك قد سبق وأعلن عن نجاح حسين لبيب رئيس النادي وجون إدوارد المدير الرياضي للنادي، في تسوية الأمور المالية العالقة مع البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه الفني، في 14 أغسطس الماضي على وجه التحديد.

وكان الزمالك قد تعاقد مع جوميز في فبراير 2024، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.

وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

جوزيه جوميز الزمالك الفتح
