انتخابات الأهلي - اكتمال نصاب التصويت.. وتفويض المجلس ببقية الأعمال عدا الميزانية

اكتمل النصاب القانوني لانتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي، بينما لم يكتمل لمناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه زكي شلقامي مدير التفتيش القضائي بهيئة النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي.

وأوضح شلقامي أن النصاب القانوني لاجتماع جدول أعمال الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الثاني الذي جرى اليوم الجمعة، لم يكتمل مرة أخرى.

ويعني ذلك تفويض مجلس الإدارة في باقي البنود عدا الميزانية والحساب الختامي، وسيتم إرسالهما إلى الجهة الإدارية لإرسالهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي.

على الجانب الآخر، اكتمل النصاب القانوني لانتخاب مجلس الإدارة بأكثر من 11 ألف عضو، وذلك بعد غلق باب التصويت في السابعة مساء.

وكان النصاب القانوني لإجراء انتخابات مجلس الإدارة يبلغ 5 آلاف عضو.

وتجري حاليا عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج.

ويحتاج المرشحون الذين لا يملكون منافسا لـ 25% من الأصوات الحاضرة لإعلان فوزه بالتزكية.

هؤلاء هم محمود الخطيب رئيس النادي الحالي والمرشح لرئاسته لفترة ثالثة، وياسين منصور المرشح على منصب نائب الرئيس، وخالد مرتجي على منصب أمين الصندوق، والثنائي إبراهيم العامري ورويدا هشام على منصبي العضوية تحت السن.

وتتم الانتخابات الفعلية بين 8 مرشحين على 7 مقاعد للعضوية، هم سباعي قائمة الخطيب: طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال، وحسن طنطاوي فقط من خارج القائمة.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.