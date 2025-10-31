حصل على جائزة رجل المباراة.. حمدي فتحي يقود الوكرة لهزيمة نادي قطر

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

عاد فريق الوكرة للانتصارات مرة أخرى بالفوز على نادي قطر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري القطري.

وسجل راؤول دي توماس هدف الوكرة الوحيد.

وشارك الدولي المصري حمدي فتحي في المباراة بشكل كامل وحصل على جائزة رجل المباراة.

وكان الوكرة قد فاز على أم صلال ثم خسر مباراتين وتعادل في لقاء آخر قبل أن يتمكن من الفوز على نادي قطر.

وأحرز دي توماس هدف الفريق في الدقيقة 86.

وطرد فالو ديوف لاعب نادي قطر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثناي عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وعلى الجانب الآخر لم يعرف نادي قطر الخسارة في 3 مباريات ماضية إذ فاز مرتين وتعادل مرة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الوكرة للنقطة الـ 14 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري.

بينما تجمد رصيد نادي قطر عند النقطة 17 في وصافة الجدول ويبتعد عن الغرافة المتصدر بفارق نقطتين.

