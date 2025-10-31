حصل على جائزة رجل المباراة.. حمدي فتحي يقود الوكرة لهزيمة نادي قطر
الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 21:59
كتب : FilGoal
عاد فريق الوكرة للانتصارات مرة أخرى بالفوز على نادي قطر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري القطري.
حمدي فتحي
النادي : الوكرة
وسجل راؤول دي توماس هدف الوكرة الوحيد.
وشارك الدولي المصري حمدي فتحي في المباراة بشكل كامل وحصل على جائزة رجل المباراة.
رجل المباراة 🏆
حمدي فتحي #الوكرة_قطر | #دوري_نجوم_بنك_الدوحة pic.twitter.com/30vxrFJeIF— نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) October 31, 2025
وكان الوكرة قد فاز على أم صلال ثم خسر مباراتين وتعادل في لقاء آخر قبل أن يتمكن من الفوز على نادي قطر.
وأحرز دي توماس هدف الفريق في الدقيقة 86.
وطرد فالو ديوف لاعب نادي قطر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثناي عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وعلى الجانب الآخر لم يعرف نادي قطر الخسارة في 3 مباريات ماضية إذ فاز مرتين وتعادل مرة.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الوكرة للنقطة الـ 14 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري.
بينما تجمد رصيد نادي قطر عند النقطة 17 في وصافة الجدول ويبتعد عن الغرافة المتصدر بفارق نقطتين.
أول هدف ✅
الاحتفال الأول 🥳
راؤول دي توماس 👏#الوكرة_قطر | #دوري_نجوم_بنك_الدوحة pic.twitter.com/3QNXLNwUyU— نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) October 31, 2025