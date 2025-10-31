مؤتمر فرانك – روميرو تعافى من الإصابة.. وعمل ماريسكا مذهل

كشف توماس فرانك المدير الفني لتوتنام عن عودة كريستيان روميرو قائد الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد توتنام لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

وقال المدرب الدنماركي خلال مؤتمر صحفي: "الثلاثي كريستيان روميرو وديستيني أودودجي وويلسون أودوبير تعافى من الإصابة ومستعد لمواجهة تشيلسي".

وتابع "أتلقى الكثير من التوجيه من الطاقم الطبي، لكن في النهاية القرار يقع على عاتقي، إذا تعرض اللاعب لانتكاسة فسأكون أنا المسؤول".

وأضاف "دومينيك سولانكي لن يعود إلا بعد فترة التوقف الدولي المقبل وكذلك ديان كولوسيفسكي".

وواصل "هناك الكثير في هذه المباراة أمام فريق تشيلسي الجيد جدا، كل شيء فيها يجعلها مباراة كبيرة من الطراز الرفيع".

وـنهى حديثه قائلا: "إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي عمل بشكل مذهل، ينافس على أكثر من بطولة، فاز بكأس العالم للأندية وحقق بداية جيدة، لديه وضوح في ما يريد تحقيقه وفي أسلوب لعبه، ستكون مواجهة أخرى قوية أمام فريق جيد".

ويحتل توتنام المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.

بينما يأتي تشيلسي في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.