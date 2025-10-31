انتخابات الأهلي - مسألة وقت.. فوز الخطيب ومنصور ومرتجي بالتزكية والقائمة تقترب

عقب اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي باجتياز عدد الحضور لـ 5 آلاف، يقترب النادي من الإعلان عن مجلس إدارته الجديد.

ويتواجد 13 مرشحا فقط في جميع مناصب الانتخابات، هم قائمة الرئيس الحالي محمود الخطيب وعددهم 12، ومرشح وحيد من خارج القائمة على منصب العضوية.

ويعني ذلك تحقق الشرط الأول لفوز المرشحين الذين لا ينافسهم أحد بالتزكية، وهم محمود الخطيب على مقعد الرئيس، وياسين منصور على منصب نائب الرئيس، وخالد مرتجي على منصب أمين الصندوق، والثنائي إبراهيم العامري ورويدا هشام على منصبي العضوية تحت السن.

الشرط الثاني هو حصول كل منهم على موافقة 25% من عدد الحاضرين، وهو ما تؤكد المؤشرات الأولية حدوثه.

كذلك المؤشرات الأولية إلى تفوق جميع مرشحي قائمة الخطيب على مناصب الأعضاء فوق السن، أمام حسن طنطاوي المرشح الوحيد من خارج القائمة.

وتضم قائمة الخطيب على مقاعد العضوية كل من طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال.

وتم غلق باب التصويت في السابعة مساء.

وكان أحمد الحيوان، ومنار سعيد المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنا انسحابها من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.