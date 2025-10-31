مؤتمر أموريم: دايش "المحلل" إذا لم يقل كلمات قوية لن يشاهده أحد.. وأريد فقط الفوز

رد روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد بقوة على شون دايش مدرب نوتنجهام فورست بعد كلماته التي قالها بإنه كان سيحقق عدد انتصارات أكثر إذا كان مدربا لمانشستر يونايتد.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه نوتنجهام فورست في المباراة التي ستجمعهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي خلال مؤتمر صحفي: "ربما هذا صحيح لو كنا نلعب بخطة 4-4-2، إذا كنت محللا ولا تقول أشياء قوية فلن يرغب أي شخص في مشاهدتك، لكني أعرف أنه يعلم الفرق بين مشاهدة المباراة التحدث عنها وبين تدريب الفريق، ليس لدي ما أقوله سوى إنني أريد الفوز في المباراة المقبلة".

وشدد "أعرف ما يحدث من فريق يدربه شون دايش إذ ستكون مختلفة تماما عن المباراة الماضية ضد برايتون حيث كانت لدينا مساحات للعب".

وأكمل "ليساندرو مارتينيز عاد للتدريبات ويريد لعب المباراة، لكنه لن يشارك لأنه يحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة لياقته البدنية".

وأضاف "لا أعرف ما إذا كان هاري مجواير سيكون جاهزا للمشاركة أم لا".

وتابع "مرور عام على تدريبي لمانشستر يونايتد؟ كانت رحلة كبيرة وصعبة حقا، فيها لحظات جيدة وأخرى سيئة وتعلمت الكثير مثل كيفية التمسك بأفكاري حتى في أسوأ لحظاتي، أريد البقاء هنا لسنوات كثيرة".

وأنهى حديثه قائلا: "سنواجه بعض الصعوبات نتيجة مشاركة الثنائي أماد ديالو وبراين مبومو في كأس أمم إفريقيا، لكننا كنا نعلم مسبقا".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة.

بينما يأتي نوتنجهام فورست في المركز الـ 18 برصيد 5 نقاط.