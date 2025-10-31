للعمل كمخرج ومصور.. توتنام يعلن اعتزال حارسه بعمر الـ 27

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 18:04

كتب : FilGoal

ألفي وايتمان

أعلن نادي توتنام اعتزال ألفي وايتمان حارس مرمى الفريق والعمل خارج مجال كرة القدم.

وأوضح النادي الإنجليزي أن اعتزال ألفي وايتمان حارس مرمى الفريق البالغ من العمر 27 عاما للعمل كمخرج ومصور.

وبدأ الحارس الإنجليزي مسيرته الكروية في توتنام عام 2008 وتدرج خلال الفئات العمرية المختلفة حتى وصل للفريق الأول عام 2019.

أخبار متعلقة:
سكاي: نيوكاسل مهدد بفقدان بوتمان أمام توتنام بعد الاصطدام في الرأس سون: سأعود إلى لندن لأودع جماهير توتنام 3 رأسيات.. إيفرتون يسقط لأول مرة على ملعبه أمام توتنام إيمري عقدة فرانك.. أستون فيلا يحول تأخره لانتصار على توتنام

وخرج وايتمان معارا إلى ديجيرفورس السويدي على سبيل الإعارة من 2021 حتى 2022.

وعاد إلى توتنام في عام 2022 واستمر حتى قرر الاعتزال حاليا تاركا كرة القدم ويبدأ في مجال جديد كان يطمح بالعمل فيه.

ولم يشارك وايتمان في أي مباراة مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وتوج وايتمان مع توتنام ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو.

وشارك وايتمان مع توتنام لمدة 8 دقائق فقط وكان ذلك ضد لودوجوريتس في بطولة الدوري الأوروبي عام 2020 ولم يستقبل أي هدف.

ألفي وايتمان توتنام
نرشح لكم
سباليتي: لن أتوقف عن العمل لتدريبي نابولي لمدة موسم.. والفوز هو الأهم في يوفنتوس مؤتمر فرانك – روميرو تعافى من الإصابة.. وعمل ماريسكا مذهل مؤتمر أموريم: دايش "المحلل" إذا لم يقل كلمات قوية لن يشاهده أحد.. وأريد فقط الفوز مؤتمر جوارديولا: هدف مرموش يعطيه الثقة.. وأعتقد أن هذا أفضل بكثير للمشاهد مؤتمر ألونسو: فينيسيوس أظهر صدقه ولا مجال للانتقام.. وهذا أسوأ خبر سمعته "آمل أن أبقى هنا لسنوات عديدة".. مبابي يتسلم الحذاء الذهبي عن موسم 2024-25 مؤتمر ماريسكا عن الأهداف من الكرات الثابتة.. وموعد عودة بالمر المحتمل مؤتمر أرتيتا عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.. وموقف الرباعي المصاب
أخر الأخبار
طُلب منه خوض السوبر.. في الجول يكشف موقف بن زكري من تدريب الزمالك 16 دقيقة | الدوري المصري
سباليتي: لن أتوقف عن العمل لتدريبي نابولي لمدة موسم.. والفوز هو الأهم في يوفنتوس 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
الميدان الرياضي: الجزائري بن زكري يقترب من تدريب الزمالك ساعة | الدوري المصري
تقرير: جوميز يرد على عرض الزمالك لتدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
انتخابات الأهلي - اكتمال نصاب التصويت.. وتفويض المجلس ببقية الأعمال عدا الميزانية ساعة | الدوري المصري
حصل على جائزة رجل المباراة.. حمدي فتحي يقود الوكرة لهزيمة نادي قطر ساعة | المحترفون
خبر في الجول – اختيار عبد الرؤوف كمدير فني مؤقت حال إقالة فيريرا 2 ساعة | الدوري المصري
بعشرة لاعبين.. الهلال ينتصر على الشباب في دربي الرياض 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي 4 خبر في الجول - توروب يفسر أسباب تراجع الأهلي.. ويطلب تدعيم 3 مراكز
/articles/516275/للعمل-كمخرج-ومصور-توتنام-يعلن-اعتزال-حارسه-بعمر-الـ-27