للعمل كمخرج ومصور.. توتنام يعلن اعتزال حارسه بعمر الـ 27

أعلن نادي توتنام اعتزال ألفي وايتمان حارس مرمى الفريق والعمل خارج مجال كرة القدم.

ألفي وايتمان النادي : لاعب حر توتنام هوتسبر

وأوضح النادي الإنجليزي أن اعتزال ألفي وايتمان حارس مرمى الفريق البالغ من العمر 27 عاما للعمل كمخرج ومصور.

وبدأ الحارس الإنجليزي مسيرته الكروية في توتنام عام 2008 وتدرج خلال الفئات العمرية المختلفة حتى وصل للفريق الأول عام 2019.

وخرج وايتمان معارا إلى ديجيرفورس السويدي على سبيل الإعارة من 2021 حتى 2022.

وعاد إلى توتنام في عام 2022 واستمر حتى قرر الاعتزال حاليا تاركا كرة القدم ويبدأ في مجال جديد كان يطمح بالعمل فيه.

ولم يشارك وايتمان في أي مباراة مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وتوج وايتمان مع توتنام ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو.

وشارك وايتمان مع توتنام لمدة 8 دقائق فقط وكان ذلك ضد لودوجوريتس في بطولة الدوري الأوروبي عام 2020 ولم يستقبل أي هدف.