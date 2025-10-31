عقوبات الجولة 12 من الدوري المصري - إيقاف جمهور الأهلي والزمالك وغرامة بسبب فيريرا

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 17:17

كتب : أحمد الخولي

عقوبات الجولة 12

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة 12 من الدوري المصري عقب نهايتها مبارياتها، وقررت إيقاف جماهير الأهلي والزمالك وتغريم الناديين.

وتعادل الأهلي مع بتروجت والزمالك مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 في كلا المباراتين.

وجاءت العقوبات كالتالي

البنك الأهلي × الزمالك

منع المتواجدين من جماهير الزمالك في مباراة البنك الأهلي من حضور مباراة واحدة وتغريم النادي 150 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير ضد حكم المباراة.

إنذار يانيك فيريرا مدرب الزمالك وتغريم النادي 20 ألف جنيه بسبب تغيب البلجيكي عن المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

بتروجت × الأهلي

منع المتواجدين في المقصورة من جماهير الأهلي، من حضور مباراتين وتغريم النادي 200 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة ورمي زجاجات باتجاه حكم المباراة.

إيقاف محمد علي لاعب بتروجت مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

تغريم نادي بتروجت 50000 جنيه بسبب حصول اللاعبين على عدد 6 بطاقات في نفس المباراة.

حرس الحدود × غزل المحلة

إيقاف محمد حمدي زكي لاعب حرس الحدود مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف موري توريه لاعب غزل المحلة، مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مودرن سبورت × المقاولون العرب

إيقاف طارق محمد لاعب مودرن سبورت مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه؛ بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

إيقاف شارلز باساي لاعب المقاولون العرب مباراة واحدة، وتغريمه 2500 جنيه؛ بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف نادر هشام لاعب فريق المقاولون العرب مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

تغريم نادي المقاولون العرب 50000 جنيه بسبب حصول اللاعبين على عدد 6 بطاقات في نفس المباراة.

فاركو × الإسماعيلي

ايقاف عبد الله الشحات مدرب الإسماعيلي مباراة واحدة وتغريمه 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد.

طلائع الجيش × زد

إيقاف إسماعيل أجورو، لاعب طلائع الجيش مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث

تغريم نادي زد 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم تسليم بطاقات التعارف للحكم وقائمة بداية المباراة قبل 75 دقيقة من موعد انطلاق المباراة.

سموحة x الجونة

إيقاف صامويل أمادي فريق سموحة، 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه وذلك بسبب الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة.

الاتحاد السكندري x وادي دجلة

إيقاف مصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد السكندري مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث كما سيتم إيقافه مباراتين وتغريمه 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

إيقاف إسلام عادل لاعب وادي دجلة مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

تغريم نادي وادي دجلة 50000 جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد 6 بطاقات في نفس المباراة.

عقوبات الجولة 12
