خبر في الجول - نادي وي يتمم اتفاقه مع مدرب منتخب شباب نيجيريا

أتم نادي وي أحد أندية دوري المحترفين اتفاقه لتعيين النيجيري أليو زوبيرو مدير فني للفريق خلفا لأحمد نبيل "مانجا".

وحسبما علم FilGoal.com فإن مدرب منتخب نيجيريا للشباب السابق يتواجد حاليا في مصر ويحضر مباراة وي ضد المنصورة المقامة حاليا لحساب الجولة 11 من المسابقة.

ويأمل نادي وي أن تكون تلك الخطوة فرصة أكبر له من أجل إحداث نقلة فنية قوية للصعود للدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يقود المدرب النيجيري مران الفريق بدءا من غدا السبت.

زوبيرو قاد شباب النسور الخضر للوصول لكأس العالم للشباب باحتلال المركز الثالث في بطولة إفريقيا التي أقيمت في مصر.

وفي مونديال الشباب تخطى دور المجموعات لدور الـ 16 من ودع على يد الأرجنتين.

وسبق للمدرب النيجيري الإشراف على عدد من الأندية أبرزها ويكي توريستس جومبي يونايتد وكانيمي واريورز.

ويحتل وي المركز السادس برصيد 17 نقطة بعد مرور 10 جولات.

ويتصدر أبو قير للأسمدة الترتيب برصيد 24 نقطة من 11 مباراة.

ويتأهل أول 3 فرق مباشرة للدوري المصري الموسم المقبل.