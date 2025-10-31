وفاة محمد سعيد حمزة لاعب الزمالك السابق

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 15:15

كتب : FilGoal

محمد سعيد حمزة - الزمالك

توفي محمد سعيد حمزة لاعب الزمالك السابق ووالد جمال حمزة لاعب الفريق السابق.

وأفاد النادي عبر موقعه: "ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، الكابتن محمد سعيد حمزة لاعب فريق الكرة السابق، ووالد جمال حمزة لاعب القلعة البيضاء السابق.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

من هو محمد سعيد حمزة؟

وارتدى محمد سعيد حمزة قميص الزمالك في سبعينيات القرن الماضي وظل مع الفريق 8 مواسم.

وشغل مركز المهاجم وجناح أيسر وأيمن وصانع لعب وسجل 14 هدفا في 80 مباراة خاضها بقميص الأبيض، ولعب لمنتخب مصر أيضا.

واعتزل الكرة بسبب تعرضه لقطع في العضلة الأمامية عام 1983.

وأكمل جمال حمزة مسيرة والده بقميص الزمالك إذ تألق بقميص منتخب مصر الشباب وفاز ببرونزية كأس العالم للشباب 2001.

وأصبح من عناصر الأبيض الأساسية وتوج بـ 12 لقبا محليا وقاريا وعربيا في الفترة من 2000 وحتى 2009.

وخاض تجربة احترافية في ماينز الألماني ثم عاد من بوابة الأهلي دون أن يخض أي مباراة معه وانتقل للجونة ومصر للمقاصة والإنتاج الحربي واعتزل بقميص حرس الحدود في 2014.

