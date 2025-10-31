كرة سلة - انطلاق التسجيل للموسم الثالث من دوري Jr. NBA في غرب القاهرة

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 14:31

كتب : FilGoal

أعلن NBA Egypt عن فتح باب التسجيل للموسم الثالث من دوري Jr. NBA في غرب القاهرة، الذي يهدف إلى تطوير مهارات اللاعبين الصغار ومنحهم تجربة تدريب ومنافسة على طريقة الـNBA.

يُقام الدوري هذا العام بالتعاون مع شركة ميفن للتطوير العقاري، ليقدّم برنامجًا تدريبيًا متكاملًا يركز على تنمية المهارة، وتعزيز روح العمل الجماعي، وترسيخ قيم الانضباط والروح الرياضية بين المشاركين.

يأتي هذا البرنامج استمرارًا لالتزام الـ NBA بدعم المواهب الناشئة في مصر، وتمكين الجيل الجديد من لاعبي كرة السلة من النمو داخل وخارج الملعب، في بيئة تعليمية ورياضية احترافية.

التسجيل متاح الآن عبر الرابط من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

