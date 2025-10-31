الاتحاد السكندري يعلن موعد الجمعية العمومية لإجراء انتخابات النادي

أعلن نادي الاتحاد السكندري موعد انعقاد الجمعية العمومية والتي ستتضمن انتخاب مجلس إدارة جديدة حتى 2029.

ومن المقرر انعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر المقبل.

ودعا النادي أعضاءه لحضور الجمعية العمومية في مقر النادي بالشاطبي لمراجعة الآتي

- التصديق علي محضر الاجتماع السابق.

- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 30/6/2025 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2025/2026 وتقرير مراقب الحسابات.

- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2025 ومشروع الموازنة التقديرية للعام المالي2025/2026.

- انتخاب مجلس إدارة يتكون من (رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق و9 أعضاء من بينهم عضوين من الشباب لا يزيد سنهما عن 35 سنة وقت فتح باب الترشح) شروط ومستندات الترشيح معلنه بمقر النادي.

- الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

- تعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية وتحديد مكافأته.

- اعتماد تقريـــر مجلـــس الإدارة عـــن رواتـــب ومكافـــآت المديـــر التنفيذي والمدير المالي.

- النظر في الاقتراحات المقدمة من مجلس إدارة النادي أو الأعضاء العاملين بشرط أن تقدم كتابة إلى المدير التنفيذي للنادي في مدة لا تزيد عن عشرون يوما من تاريخ الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية.

- اعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن تأجيل تطبيق الزيادة الخاصة بقيمة العضوية الجديدة لمقر النادي بالشاطبي وفرع النادي بسموحة لتكون اعتبارا من 1-9-2026.

- الموافقة على قبول ألفان عضوية جديدة للمقر الرئيس للنادي بالشاطبي و قبول عشرة آلاف عضوية جديدة لفرع النادي بسموحة.

- اعتماد إنشاء عدد أربع ملاعب بادل بفرع النادي بسموحة بنظام حق الانتفاع (BOT) لمدة خمس سنوات.

- الموافقة على إنشاء شركة لكرة القدم باسم نادى الاتحاد السكندري.

- إنشاء صالات مغطاة وحمامات سباحة بفرع النادي سموحة بنظام حق الانتفاع (BOT).

- الموافقة على اتخاذ الاجراءات التنفيذية مع محافظة مرسى مطروح لطلب تخصيص قطعة أرض بالمدينة لإقامة وتشييد وحدات مصيفيه عليها لصالح أعضاء النادي.

📋| إعلان الجمعية العمومية العادية لنادى الاتحاد السكندرى و المقرر إنعقادها يوم الجمعة 26_12_ 2025 ، و المتضمنه في جدول أعمالها بند أنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة من (2025 _ 2029 ) https://t.co/vsLFb1Ez2q pic.twitter.com/fgrgQ9H5iC — ‏‎Itthad Alex SC (@itthadalexsc) October 31, 2025

وكشف النادي في بيانه أيضا ضوابط الترشح والتصويت في الانتخابات

- تبدأ مدة تسجيل حضور الأعضاء في الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء ويبدأ التصويت مع بداية التسجيل وينتهي بانتهاء مواعيد التسجيل.

- يكون الاجتماع صحيحا بحضور2500 عضو " فقط ألفان وخمسمائة عضو " على الأقل ممن لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية، فإذا أكتمل النصاب القانوني - يتم البدء في فرز الأصوات ومناقشة جدول الأعمال بعد الانتهاء من التوقيع في تمام الساعة السابعة مساءا وذلك بالاندسكيب والدخول في خلال ساعة واحدة كحد أقصى من إعلان اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العمومية

- فتح باب تلقي طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 /11/2025 إلى يوم الجمعة الموافق 7/11/2025 من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء ولمدة ثماني ساعات يوميا.

- تقدم طلبات الترشيح مدعمة بالمستندات باسم السيد المدير التنفيذي وذلك للجنة المشكلة للاستلام ومقرها إدارة النادي طبقا لشروط الترشيح المعلنة بالنادي.

- علما بأن الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية هم المسددين للاشتراك السنوي لعام 2024/2025 وذلك قبل تاريخ اجتماع الجمعية العمومية والذين مضت على عضويتهم سنه على الأقل حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.

- التوقيع في كشوف الحضور بموجب بطاقة عضوية النادي + بطاقة الرقم القومي او جواز السفر او رخصة القيادة.

- التصويت حضوريا ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قراراتها.

- يتعين على الأعضاء عدم التخلف عن حضور اجتماع الجمعية العمومية للنادي ويلتزم المخالف بسداد غرامة بما يعادل 50% من الاشتراك السنوي.

- علما بأن بطلان التصويت جزئي طبقا للائحة النادي مادة 30 بند 6.

وكان محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد قد أعلن عبر FilGoal.com عن قراره بالترشح على منصب الرئيس.