وصول بعثة منتخب مصر تحت 17 عاما لمقر الإقامة في قطر استعدادا لكأس العالم

وصلت بعثة منتخب مصر تحت 17 عاما إلى مقر الإقامة في قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم للناشئين.

ويستعد منتخب للناشئين للمشاركة في نهائيات كأس العالم بقيادة أحمد الكاس.

ووصلت البعثة بالفعل لقطر يوم 25 أكتوبروخاضت مباراة ودية ضد منتخب قطر وانتصر الفراعنة بنتيجة 7-1 وديا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم كل من إنجلترا وهايتي وفنزويلا.

ويبدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة هايتي يوم الثلاثاء 4 نوفمبر في الثالثة والنصف عصرا.

وتستضيف قطر كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر 2025.

وتعد تلك النسخة الأولى من كأس العالم تحت 17 سنة التي تضم 48 منتخبًا.

واختار أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، القائمة التي ستخوض كأس العالم للناشئين.

وجاءت قائمة منتخب الناشئين على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام - مهند الشامي - ياسين حسام

الوسط: عمر أبوطالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - إبراهيم النجعاوي - كريم جمعة - سيف الجبالي

الهجوم : حمزه عبدالكريم - عبدالعزيز الزغبي - زياد أيوب

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا، وفنزويلا، وهاييتي.

منتخب مصر حاضر بين 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم تحت 17 عاما في البطولة التي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها لـ 48.

وتأهل الفراعنة للمونديال عبر كأس الأمم الإفريقية للناشئين.

فقد ظفر المنتخب المصري ثالث المجموعة الثانية ببطاقة التأهل بعد الفوز على منتخب أنجولا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الرابعة في الملحق.