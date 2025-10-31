وصول بعثة منتخب مصر تحت 17 عاما لمقر الإقامة في قطر استعدادا لكأس العالم

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 13:44

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 17

وصلت بعثة منتخب مصر تحت 17 عاما إلى مقر الإقامة في قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم للناشئين.

ويستعد منتخب للناشئين للمشاركة في نهائيات كأس العالم بقيادة أحمد الكاس.

ووصلت البعثة بالفعل لقطر يوم 25 أكتوبروخاضت مباراة ودية ضد منتخب قطر وانتصر الفراعنة بنتيجة 7-1 وديا.

أخبار متعلقة:
تحضيرا لكأس العالم - منتخب مصر تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية منتخب مصر تحت 17 عاما يختتم تحضيراته للمشاركة في كأس الخليج اتحاد الكرة يحتفل بمنتخب مصر تحت 17 سنة بعد التأهل لكأس العالم الكاس يعرف كيف يفي بوعوده.. منتخب مصر إلى كأس العالم تحت 17 لأول مرة منذ 1997

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم كل من إنجلترا وهايتي وفنزويلا.

ويبدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة هايتي يوم الثلاثاء 4 نوفمبر في الثالثة والنصف عصرا.

وتستضيف قطر كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر 2025.

وتعد تلك النسخة الأولى من كأس العالم تحت 17 سنة التي تضم 48 منتخبًا.

واختار أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، القائمة التي ستخوض كأس العالم للناشئين.

وجاءت قائمة منتخب الناشئين على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام - مهند الشامي - ياسين حسام

الوسط: عمر أبوطالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - إبراهيم النجعاوي - كريم جمعة - سيف الجبالي

الهجوم : حمزه عبدالكريم - عبدالعزيز الزغبي - زياد أيوب

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا، وفنزويلا، وهاييتي.

منتخب مصر حاضر بين 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم تحت 17 عاما في البطولة التي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها لـ 48.

وتأهل الفراعنة للمونديال عبر كأس الأمم الإفريقية للناشئين.

فقد ظفر المنتخب المصري ثالث المجموعة الثانية ببطاقة التأهل بعد الفوز على منتخب أنجولا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الرابعة في الملحق.

منتخب مصر تحت 17 عاما كأس العالم تحت 17 عاما أحمد الكاس
نرشح لكم
أحمد حسن: نريد رباعي بيراميدز ولكن بهذا الشكل لن يتواجد معنا.. وهذا ما أربك المواعيد بمشاركة منتخب مصر - الكشف عن تميمة كأس العالم للناشئين 2025 حلمي طولان: وزير الرياضة تواصل معي وأبلغني بالاستجابة لطلبات المنتخب الثاني كرة نسائية - منتخب مصر يخسر برباعية من غانا ويفقد فرصة التأهل لأمم إفريقيا خبر في الجول - التوأم وأبو ريدة يمثلون مصر في قرعة كأس العالم خدمة في الجول - اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تمنح تأشيرة المغرب للمصريين مجانا استعدادا لكأس العالم.. منتخب مصر للناشئين يهزم قطر 7-1 وديا طولان: الرابطة لا تحترمنا ويجب محاسبتها.. وكيف لا يجد منتخب مصر ملعبا؟
أخر الأخبار
ما الجديد في كأس السوبر المصري؟ رابطة الأندية الإماراتية تجيب 45 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس اتحاد كرة اليد: أخبرنا اللاعبين أن هدفنا التتويج ببطولة العالم 48 دقيقة | كرة يد
الأولى له.. الغازي حكما لمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
الثالثة لهما.. أمين عمر حكما لمباراة الأهلي ضد المصري ساعة | الكرة المصرية
بكامل القائمة.. الخطيب رئيس الأهلي للدورة الثالثة على التوالي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يبلغ فيريرا بقرار الإقالة ويفاوضه على قيمة فسخ العقد ساعة | الدوري المصري
طُلب منه خوض السوبر.. في الجول يكشف موقف بن زكري من تدريب الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
سباليتي: لن أتوقف عن العمل لتدريبي نابولي لمدة موسم.. والفوز هو الأهم في يوفنتوس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي 4 خبر في الجول - توروب يفسر أسباب تراجع الأهلي.. ويطلب تدعيم 3 مراكز
/articles/516263/وصول-بعثة-منتخب-مصر-تحت-17-عاما-لمقر-الإقامة-في-قطر-استعدادا-لكأس-العالم