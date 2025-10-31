يويفا يعلن الملاعب المرشحة لاستضافة نهائيات المسابقات الأوروبية 2028 و2029

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تلقيه 15 طلبا لاستضافة نهائيات المسابقات الأوروبية للأندية عن عامي 2028 و2029.

وفتح يويفا الباب للترشح لاستضافة المباريات النهائية لبطولات دوري أبطال أوروبا رجال وسيدات والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن الطلب ليس ملزما، وأن موعد التقديم النهائي سيكون يوم 10 يونيو 2026.

وإليكم الملاعب المرشحة لاستضافة النهائيات الأوروبية

دوري أبطال أوروبا

2028

ملعب أليانز أرينا في ميونيخ ألمانيا

استضاف ملعب بايرن ميونيخ نهائي نسختي 2012 و2025 والتي فاز بها تشيلسي وباريس سان جيرمان على الترتيب.

2029

ملعب ويمبلي في لندن إنجلترا

استضاف النهائي في 8 نسخ مختلفة بدءا من 1963 وحتى 2024.

ملعب كامب نو في برشلونة إسبانيا

استضاف النهائي مرتين الأولى في 89 وفاز ميلان باللقب والثانية في 99 وتوج حينها مانشستر يونايتد بلقبه التاريخي في الثواني الأخيرة.

نهائي الدوري الأوروبي

2028

ملعب ليون في فرنسا

ملعب حديقة الأمراء في فرنسا

ملعب يوفنتوس ستديوم في إيطاليا

الملعب الوطني في رومانيا

الملعب الوطني في صربيا

2029

ملعب ليون في فرنسا

ملعب حديقة الأمراء في فرنسا

ملعب يوفنتوس ستديوم في إيطاليا

الملعب الوطني في رومانيا

ملعب أنقرة في تركيا

نهائي دوري المؤتمر

2028

ملعب بيير ماوري في فرنسا

ملعب بوشكاش أرينا في المجر

ملعب يوفنتوس ستديوم في إيطاليا

ملعب أستانا أو ألماتي في كازاخستان

ملعب جادنسك في بولندا

2029

الملعب الأولمبي في فنلندا

ملعب بيير ماوري في فرنسا

ملعب بوشكاش أرينا في المجر

ملعب يوفنتوس ستديوم في إيطاليا

ملعب أستانا أو ألماتي في كازاخستان

ملعب جادنسك في بولندا

نهائي دوري أبطال أوروبا سيدات

2028

ملعب ليون في فرنسا

ملعب سان ماميس في إسبانيا

ملعب سان جاكوب بارك في سويسرا

ملعب علي سامي ين في تركيا

2029

ملعب ليون في فرنسا

ملعب دبلن أرينا في جمهورية أيرلندا

ملعب سان جاكوب بارك في سويسرا

ملعب ويلز الوطني في ويلز