يويفا يعلن الملاعب المرشحة لاستضافة نهائيات المسابقات الأوروبية 2028 و2029
الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 13:36
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تلقيه 15 طلبا لاستضافة نهائيات المسابقات الأوروبية للأندية عن عامي 2028 و2029.
وفتح يويفا الباب للترشح لاستضافة المباريات النهائية لبطولات دوري أبطال أوروبا رجال وسيدات والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.
وأوضح الاتحاد في بيانه أن الطلب ليس ملزما، وأن موعد التقديم النهائي سيكون يوم 10 يونيو 2026.
وإليكم الملاعب المرشحة لاستضافة النهائيات الأوروبية
دوري أبطال أوروبا
2028
ملعب أليانز أرينا في ميونيخ ألمانيا
استضاف ملعب بايرن ميونيخ نهائي نسختي 2012 و2025 والتي فاز بها تشيلسي وباريس سان جيرمان على الترتيب.
2029
ملعب ويمبلي في لندن إنجلترا
استضاف النهائي في 8 نسخ مختلفة بدءا من 1963 وحتى 2024.
ملعب كامب نو في برشلونة إسبانيا
استضاف النهائي مرتين الأولى في 89 وفاز ميلان باللقب والثانية في 99 وتوج حينها مانشستر يونايتد بلقبه التاريخي في الثواني الأخيرة.
نهائي الدوري الأوروبي
2028
ملعب ليون في فرنسا
ملعب حديقة الأمراء في فرنسا
ملعب يوفنتوس ستديوم في إيطاليا
الملعب الوطني في رومانيا
الملعب الوطني في صربيا
2029
ملعب ليون في فرنسا
ملعب حديقة الأمراء في فرنسا
ملعب يوفنتوس ستديوم في إيطاليا
الملعب الوطني في رومانيا
ملعب أنقرة في تركيا
نهائي دوري المؤتمر
2028
ملعب بيير ماوري في فرنسا
ملعب بوشكاش أرينا في المجر
ملعب يوفنتوس ستديوم في إيطاليا
ملعب أستانا أو ألماتي في كازاخستان
ملعب جادنسك في بولندا
2029
الملعب الأولمبي في فنلندا
ملعب بيير ماوري في فرنسا
ملعب بوشكاش أرينا في المجر
ملعب يوفنتوس ستديوم في إيطاليا
ملعب أستانا أو ألماتي في كازاخستان
ملعب جادنسك في بولندا
نهائي دوري أبطال أوروبا سيدات
2028
ملعب ليون في فرنسا
ملعب سان ماميس في إسبانيا
ملعب سان جاكوب بارك في سويسرا
ملعب علي سامي ين في تركيا
2029
ملعب ليون في فرنسا
ملعب دبلن أرينا في جمهورية أيرلندا
ملعب سان جاكوب بارك في سويسرا
ملعب ويلز الوطني في ويلز