العودة أصبحت أقرب.. برشلونة يحدد موعد مران مفتوح للحضور الجماهيري في كامب نو

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 11:58

كتب : FilGoal

كامب نو

أعلن نادي برشلونة عودة فريقه لملعبه كامب نو عن طريق مران مفتوح للحضور الجماهيري.

وكشف النادي عبر بيان على موقعه عودة الفريق الأول للتدرب على ملعب كامب نو يوم الجمعة 7 نوفمبر وستكون الحصة التدريبية متاحة للحضور الجماهيري.

وأوضح النادي السبب: "ستكون هذه الحصة التدريبية بمثابة اختبار فني وتشغيلي لضمان حسن سير الأنظمة ونقاط الوصول ومختلف جوانب المنشأة، كجزء من عملية إعادة فتح الملعب تدريجيًا".

وستقتصر سعة الحضور على 23000 شخص وتصل أسعار التذاكر لـ 5 يورو للأعضاء و10 يورو للجماهير.

ستُخصص جميع العائدات لمشروع "Polseres Blaugranes" الذي ترعاه مؤسسة برشلونة. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في المستشفيات، وعائلاتهم، بالإضافة إلى دعم البحث في العلاجات المبتكرة التي تُساعد على تحسين التعافي من الأمراض.

وسبق أن كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن برشلونة يجري محادثات إيجابية مع البلدية بشأن اللعب على ملعب كامب نو.

وأفادت الصحفية أن من المتوقع أن يعود برشلونة للعب في سبوتيفاي كامب نو ضد أتلتيك بلباو يوم 22 نوفمبر المقبل.

وخاض البلوجرانا مبارياته في الموسمين الماضيين على الملعب الأولمبي لويس كومبانيس، العروف باسم مونتجويك، وهو ما يستمر في الموسم الحالي حتى الآن.

Image

وكان من المفترض أن يعود برشلونة لخوض المباريات على ملعبه التاريخي في نهاية 2024 ثم تأجلت لفبراير 2025، وثم تأجلت مرة أخرى.

وسيكون ملعب كامب نو الأكبر في أوروبا بعد زيادة سعته لـ 105 ألف مشجع.

وتحمل برشلونة خسائر مالية كبيرة في ظل ابتعاده عن كامب نو.

وبدأ برشلونة تجديد ملعبه في يونيو 2023، ومن وقتها خاض مبارياته على ملعب لويس كومبانيس.

برشلونة كامب نو
