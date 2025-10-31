بيدرو يعلن رحيله عن لاتسيو بنهاية الموسم

أعلن الإسباني بيدرو رودريجيز رحيله عن لاتسيو الإيطالي بنهاية الموسم الجاري

بيدرو النادي : لاتسيو الدوري الإيطالي

وتعادل بيزا مع لاتسيو سلبيا في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وقال بيدرو عقب نهاية مباراة فريقه ضد بيزا أمس الخميس: "بسبب السن فهذا سيكون موسمي الأخير مع لاتسيو، سأفعل كل شيء ليستحق الفريق التأهل لبطولة أوروبية".

وأضاف "أشكر كل شخص في النادي على طريقة ترحيبي ومعاملتي خلال تلك السنوات".

وأكمل "أود أن أساعد النادي على التأهل لبطولة أوروبية، وكأس إيطاليا أيضا فرصة لحجز مقعد أوروبي".

وأردف "من الصعب قول هل سأستمر، أتدرب دائما، لكن كل يوم جديد يجعلني أقرب للاعتزال".

ويحتل لاتسيو المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة بفارق 9 نقاط عن الصدارة بعد مرور 9 جولات.

وشارك بيدرو في 9 مباريات مع لاتسيو واكتفى بتمريرة حاسمة حتى الآن.

صاحب الـ 38 عاما ارتدى قميص لاتسيو في 2021 قادما من روما في صفقة انتقال حر.

ومنذ ذلك الحين شارك في 185 مباراة سجل 34 هدفا وصنع 18.بير

ويعد بيدرو من أعضاء الجيل التاريخي لمنتخب إسبانيا وبرشلونة إذ فاز بلقبي كأس العالم 2010 ويورو 2012 ومع البلاوجرانا فاز بـ 20 لقبا مختلفا.

وخلال 5 مواسم مع تشيلسي توج بـ 3 ألقاب، واكتفى بموسم وحيد لم يفز خلاله بالألقاب مع روما الإيطالي قبل التوجه لخصمه التقليدي.