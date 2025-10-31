كوبا ليبرتادوريس - بالميراس يحقق عودة لم تحدث من قبل.. ويضرب موعدا ناريا مع فلامنجو في النهائي

تأهل بالميراس إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس بعد تحقيق عودة تحدث لأول مرة في تاريخ البطولة بالفوز بنتيجة 4-0 على ليجا دي كيتو الإكوادوري.

بالميراس دخل اللقاء على ملعبه أليانز باركيه وهو متأخر بنتيجة 3-0 في الذهاب بخسارة كبيرة على أرض بطل الإكوادور الأسبوع الماضي.

ودخل الفريق اللقاء وأمامه رقم لم يتحقق من قبل، لم يستطع أي فريق في نصف نهائي البطولة من تعويض تأخر بنتيجة 3-0 ذهابا لفوز والتأهل للنهائي، لكن كتيبة أبيل فيريرا أصبحت الأولى تاريخيا عقب انطلاق صافرة النهاية.

وتقدم بالميراس بالهدف الأول في الدقيقة 20 عن طريق رامون سوسا، وفي الدقيقة 45+4 أضاف برونو فوخس الهدف الثاني ليعطي بصيص من الأمل لفريقه في الشوط الثاني.

البديل رافائيل فيجا سجل في الدقيقة 68 هدف بالميراس الثالث معادلا النتيجة الإجمالية بعد 4 دقائق من مشاركته.

وفي الدقيقة 82 تحصل آلان على ركلة جزاء أودعها فيجا في الشباك مكملا العودة التاريخية وبصم على تأهل بالميراس للنهائي.

وسيلتقي بالميراس مع فلامنجو في النهائي المقرر إقامته في ملعب سينتيناريو في ليما عاصمة بيرو يوم 29 نوفمبر المقبل.

ويعد ذلك نهائيا مكررا لـ 2021 عندما انتصر بالميراس آنذاك على فلامنجو بنتيجة 2-1.

حينها كان فيليبي لويس لاعبا لفلامنجو والآن أصبح المدير الفني، ولا يزال البرتغالي أبيل فيريرا مديرا فنيا لبالميراس منذ ذلك الحين.

وضمنت البرازيل اللقب للنسخة السابعة على التوالي إذ حققت اللقب في آخر 6 نسخ بدءا من 2019 بواقع 2 لفلامنجو و2 لبالميراس و1 لفلومينينسي و1 لبوتافوجو.

وسيصبح الفائز بين فلامنجو وبالميراس هو الأكثر تتويجا في تاريخ البرازيل باللقب القاري إذ يحمل كلاهما اللقب 3 مرات.

ويتساوى معهما أيضا كل من ساو باولو وسانتوس وجريميو برصيد 3 ألقاب.

وضمنت البرازيل اللقب الـ 25 في تاريخ كوبا ليبرتادوريس لتعادل رقم أندية الأرجنتين التي حققت اللقب 25 مرة أيضا آخرها في 2018 على يد ريفر بليت.

وفي حال فاز أبيل فيريرا باللقب سيكون ذلك لقبه الثالث في كوبا ليبرتادوريس بعد نسختي 2020 و2021.

وسيصبح في المركز الثاني في قائمة أكثر المدربين تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب بالتساوي مع الأرجنتيني أوسفالدو زوبيلديا وخلف الأرجنتيني كارلوس بيانكي.