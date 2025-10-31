مواعيد مباريات الجمعة 31 أكتوبر - دربي الرياض ومواجهات قوية لحمدي فتحي وكهربا

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 10:35

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

تتواصل المنافسات الأوروبية والعربية اليوم الجمعة بداية من دربي الرياض في السعودية ووصولا لمواجهات للمحترفين المصريين في الخليج وأخيرا بداية جولات جديدة في أوروبا.

ويقدم FilGoal.com لكم مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري السعودي

في الخامسة إلا عشر دقائق يلتقي الهلال مع الشباب في دربي الرياض لحساب الجولة 7 من الدوري السعودي.

وتذاع المباراة عبر قناة ثمانية 1.

الدوري الإسباني

في العاشرة مساءً تستهل مباريات الجولة 11 بلقاء يجمع خيتافي وجيرونا ويذاع عبر بي إن سبورت 3.

الدوري الألماني

تذيع قناة MBC أكشن مباراة أوجسبورج ضد يوروسيا دورتموند في افتتاح الجولة 9 من المسابقة ويبدأ اللقاء في التاسعة والنصف مساءً.

دوري نجوم قطر

يلتقي الوكرة بقيادة حمدي فتحي مع قطر في السادسة والنصف لحساب الجولة 9 وتذاع المباراة على قناة الكاس.

الدوري الكويتي

يواجه القادسية بقيادة محمود عبد المنعم "كهربا" خصمه التضامن في الجولة السابعة وتبدأ المباراة في الرابعة والنصف عصرا وتذاع على الكويت الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم
