فيليبي لويس: القوة الاقتصادية سبب تفوق فرق البرازيل قاريا

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 00:01

كتب : FilGoal

فيليبي لويس

أرجع فليبي لويس المدير الفني لـ فلامنجو القوة الاقتصادية لتفوق الأندية البرازيلية قاريا بعد وصوله لنهائي كوبا ليبرتادوريس 2025.

وتأهل فريق برازيلي واحد على الأقل منذ 2019 لنهائي كوبا ليبرتادوريس.

وقال المدير الفني لـ فلامنجو في المؤتمر الصحفي عقب التأهل للنهائي: "في السنوات الأخيرة منذ 2019 اعتادت الفرق البرازيلية على الوصول لنهائي كوبا ليبرتادوريس".

أخبار متعلقة:
في غياب حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بفوز شاق على الخلود السد يكتسح الريان بخماسية في كلاسيكو قطر كرة يد - منتخب مصر إلى نهائي بطولة العالم تحت 17 عاما على حساب إسبانيا أحمد حسن: نريد رباعي بيراميدز ولكن بهذا الشكل لن يتواجد معنا.. وهذا ما أربك المواعيد

وأضاف "بلا شك السبب هو القوة الاقتصادية، تضم لاعبين أفضل تزيد من فرصك في الفوز بالألقاب".

وتابع "الآن الأندية البرازيلية تمتلك مداخيل مالية بنفس مستوى نظيرتها في أوروبا، لدينا لاعبين يتقاضون رواتبا أكثر من الأندية الأوروبية، وفلامنجو يفعل ذلك".

وأوضح "لكن القوة الاقتصادية لا تضمن النجاح في الملعب، حيث كل يجب أن يكون الكل جيدا للغاية".

وعن مواجهة الفرق الأرجنتينية قال: "مواجهة الفرق الأرجنتينية صعب للغاية بسبب التضحيات الكبيرة التي يقدمها اللاعبين، إستوديانتيس في رأيي في مستوى أو أفضل من راسينج، فريق سنترال كوردوبا كان خصما صعبا للغاية بعد مواجهته حللت الأمور وتفاجأت كيف يغطون تلك المساحات في الملعب، اللاعبون يضحون كثيرا بدون طلب من المدرب".

وواجه فلامنجو في طريقه للنهائي 3 فرق أرجنتينية فتأهل على حساب كوردوبا بفارق الأهداف فقط إلى دور الـ 16، حيث خسر ذهابا وتعادل إيابا في مرحلة المجموعات.

وفي ربع النهائي تأهل بنتيجة 3-2 على حساب إستوديانتيس ووصل للنهائي بفضل هدف متأخر في الذهاب ضد راسينج بعدما تعادلا إيابا في الأرجنتين بدون أهداف.

وينتظر فلامنجو الفائز من بالميراس وليجا دي كيتو الإكوادوري من أجل معرفة هوية منافسه في النهائي.

فيليبي لويس فلامنجو كوبا ليبرتادوريس
نرشح لكم
كوبا ليبرتادوريس - بالميراس يحقق عودة لم تحدث من قبل.. ويضرب موعدا ناريا مع فلامنجو في النهائي عبد الله حماد: وزير الرياضة رفض انضمام ميسي للدوري السعودي تقرير: خاميس رودريجيز سيرحل عن كلوب ليون بنهاية ديسمبر سون: سأعود إلى لندن لأودع جماهير توتنام ميسي: سأقيم نفسي قبل اتخاذ قرار المشاركة في كأس العالم ميسي يسجل هدفين ويقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل في افتتاح الإقصائيات منافس مصر – أنجولا تلاقي الأرجنتين وديا استعدادا لكأس أمم إفريقيا كوبا ليبرتادوريس – ليجا دي كيتو يهزم بالميراس بثلاثية ويضع قدما في النهائي
أخر الأخبار
مؤتمر ماريسكا عن الأهداف من الكرات الثابتة.. وموعد عودة بالمر المحتمل 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وفاة محمد سعيد حمزة لاعب الزمالك السابق 16 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.. وموقف الرباعي المصاب 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - انطلاق التسجيل للموسم الثالث من دوري Jr. NBA في غرب القاهرة ساعة | كرة السلة الأمريكية
مؤتمر أرتيتا عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.. وموقف الرباعي المصاب ساعة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد السكندري يعلن موعد الجمعية العمومية لإجراء انتخابات النادي ساعة | الدوري المصري
وصول بعثة منتخب مصر تحت 17 عاما لمقر الإقامة في قطر استعدادا لكأس العالم ساعة | منتخب مصر
يويفا يعلن الملاعب المرشحة لاستضافة نهائيات المسابقات الأوروبية 2028 و2029 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي 4 خبر في الجول - توروب يفسر أسباب تراجع الأهلي.. ويطلب تدعيم 3 مراكز
/articles/516252/فيليبي-لويس-القوة-الاقتصادية-سبب-تفوق-فرق-البرازيل-قاريا