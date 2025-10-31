فيليبي لويس: القوة الاقتصادية سبب تفوق فرق البرازيل قاريا

أرجع فليبي لويس المدير الفني لـ فلامنجو القوة الاقتصادية لتفوق الأندية البرازيلية قاريا بعد وصوله لنهائي كوبا ليبرتادوريس 2025.

وتأهل فريق برازيلي واحد على الأقل منذ 2019 لنهائي كوبا ليبرتادوريس.

وقال المدير الفني لـ فلامنجو في المؤتمر الصحفي عقب التأهل للنهائي: "في السنوات الأخيرة منذ 2019 اعتادت الفرق البرازيلية على الوصول لنهائي كوبا ليبرتادوريس".

وأضاف "بلا شك السبب هو القوة الاقتصادية، تضم لاعبين أفضل تزيد من فرصك في الفوز بالألقاب".

وتابع "الآن الأندية البرازيلية تمتلك مداخيل مالية بنفس مستوى نظيرتها في أوروبا، لدينا لاعبين يتقاضون رواتبا أكثر من الأندية الأوروبية، وفلامنجو يفعل ذلك".

وأوضح "لكن القوة الاقتصادية لا تضمن النجاح في الملعب، حيث كل يجب أن يكون الكل جيدا للغاية".

وعن مواجهة الفرق الأرجنتينية قال: "مواجهة الفرق الأرجنتينية صعب للغاية بسبب التضحيات الكبيرة التي يقدمها اللاعبين، إستوديانتيس في رأيي في مستوى أو أفضل من راسينج، فريق سنترال كوردوبا كان خصما صعبا للغاية بعد مواجهته حللت الأمور وتفاجأت كيف يغطون تلك المساحات في الملعب، اللاعبون يضحون كثيرا بدون طلب من المدرب".

وواجه فلامنجو في طريقه للنهائي 3 فرق أرجنتينية فتأهل على حساب كوردوبا بفارق الأهداف فقط إلى دور الـ 16، حيث خسر ذهابا وتعادل إيابا في مرحلة المجموعات.

وفي ربع النهائي تأهل بنتيجة 3-2 على حساب إستوديانتيس ووصل للنهائي بفضل هدف متأخر في الذهاب ضد راسينج بعدما تعادلا إيابا في الأرجنتين بدون أهداف.

وينتظر فلامنجو الفائز من بالميراس وليجا دي كيتو الإكوادوري من أجل معرفة هوية منافسه في النهائي.