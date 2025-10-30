كرة يد - منتخب مصر إلى نهائي بطولة العالم تحت 17 عاما على حساب إسبانيا

تأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عاما والمقامة في المغرب.

وانتصر منتخب مصر على إسبانيا في نصف النهائي بنتيجة 31-28.

وتقام البطولة في تلك الفئة السنية لأول مرة ويستضيف المغرب البطولة في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بين المنتخبين بنتيجة 12-12.

وفي الثاني تفوق منتخب مصر بنتيجة 19-16 وتأهل للمباراة النهائية.

وسيلتقي منتخب مصر في النهائي يوم السبت المقبل مع ألمانيا والتي انتصرت على قطر بنتيجة 39-22 في المباراة الأولى من نصف النهائي.

وتقام البطولة بمشاركة 12 منتخبا قُسمت على 3 مجموعات بواقع 4 منتخبات لكل مجموعة.

ويتأهل أوائل المجموعات الـ 3 بالإضافة لأفضل ثاني إلى نصف النهائي مباشرة.

ولم يخسر منتخب مصر أي مباراة في تلك البطولة إذ فاز على البرازيل وأمريكا والمغرب في مرحلة المجموعات.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى وواجه إسبانيا متصدر المجموعة الثانية.

وبانتصار منتخب مصر على إسبانيا تأهل للنهائي في النسخة الأولى من المسابقة.