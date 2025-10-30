هل سيكون محظوظا؟ سباليتي مديرا فنيا لـ يوفنتوس

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 22:09

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس تعيين لوتشيانو سباليتي في منصب المدير الفني حتى يونيو 2026.

وسيتولى المدرب الإيطالي تدريب السيدة العجوز بعدما جاءت تجربته الأخيرة على رأس منتخب إيطاليا.

وسيقود سباليتي تدريب يوفنتوس خلفا للكرواتي إيجور تودور الذي ترك الفريق دون فوز في 8 مباريات متتالية محليا وأوروبيا.

سباليتي صرّح منذ أيام عندما ارتبط اسمه بتدريب يوفنتوس قائلا: "لا أستطيع إلا أن أتحدث بشكل إيجابي عن إيجور تودور، فهو شخص جاد ومتحمس ومن سيخلفه سيكون محظوظا لأنه سيجد فريقا تم تدريبه بشكل جيد".

والآن سنرى كم هو محظوظ بتدريب يوفنتوس خلفا للكرواتي؟

وستكون تلك التجربة الثامنة لسباليتي في الدوري الإيطالي، حيث بدأ مع إمبولي في 1997-98 ثم سامبدوريا وفينتسيا وأودينيزي.

وتولى تدريب روما في 2005-06 واستمرت 5 مواسم ثم عاد بعد في 2015 لتدريب ذئاب إيطاليا مجددا.

كما قاد إنتر ونابولي قبل أن يحط الرحال مدربا لإيطاليا، وسبق أن خاض تجربة وحيدة خارج البلاد بتدريب زينيت الروسي في 4 مواسم.

وإجمال قاد المدرب البالغ 66 عاما فرقه في 559 مباراة في الدوري الإيطالي فاز في 288 وتعادل في 132 وخسر 139.

وانتصر يوفنتوس أمس الأربعاء مع مدربه المؤقت بنتيجة 3-1 على أودينيزي منهيا سلسلة طويلة من اللافوز.

وستكون أول مباراة لسباليتي ضد كريمونيسي يوم السبت المقبل، ويعقبها مواجهة سبورتنج لشبونة في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة بفارق 6 نقاط عن الصدارة.

وفي أبطال أوروبا يتواجد في المركز الـ 25 برصيد نقطتين من أصل 3 مباريات.

تاريخ حافل ضد يوفنتوس

سباليتي واجه يوفنتوس في 31 مباراة بجميع المسابقات المحلية فاز في 5 فقط وتعادل في 6 وخسر 20.

وتأتي أكبر خسارة تعرض لها مع أودينيزي وروما بنتيجة 4-1 من البيانكونيري.

فيما يأتي فوزه الأكبر على يوفنتوس بنتيجة 5-1 مع نابولي في موسم 2022-23.

يوفنتوس لوتشيانو سباليتي الدوري الإيطالي
