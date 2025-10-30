وليد صلاح: الكل سيسافر إلى الإمارات.. وهذه حقيقة رحيل داري ورمضان وتأكيد للجماهير

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 21:35

كتب : FilGoal

وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي

أوضح وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي موقف اللاعبين المصابين قبل السوبر المصري، وحقيقة طلب يس توروب المدير الفني رحيل أحمد رمضان.

وتعادل الأهلي بنتيجة 1-1 مع بتروجت في الجولة 12 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الكلية الحربية.

وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي عبر قناة النادي: "نمر بفترة صعبة وتلاحم مباريات كل 3 أيام، وكل منافسينا في المباريات الأخيرة حصلوا على أيام راحة أكثر منا، في الشوط الأول ضد بتروجت كنا سيئين، في الثاني لم يحالفنا التوفيق رغم صناعة 20 فرصة، وحارس ودفاع بتروجت كانوا الأفضل".

وأضاف "أؤكد لجماهير الأهلي أن اللاعبين يتدربوا بأفضل شكل والرغبة في الفوز موجودة واللاعبين يشعرون بالإجهاد في ظل السفر من بوروندي مع ضغط المباريات بالإضافة للجهاز الفني الذي يتعرف على كل العناصر".

وأكمل "توروب لم يطلب رحيل أحمد رمضان كما أُثير، ولم تُجر أي اجتماعات لأننا اليوم الخميس في إجازة، المدرب يحتاج الوقت لمعرفة قدرات اللاعبين بشكل أكبر، وسننفذ كل طلباته".

وتابع "ما بعد مباراة بتروجت؟ لم أتلفظ ضد الحكم محمود بسيوني كما أُثير، وتحدثت معه عن إهدار الوقت بدلا من الضائع، وأحمد عبد القادر تحدث معه عن خطأ لصالحه لم يحتسب له".

وعن موقف المصابين قال: "إمام عاشور سيعود بشكل تدريجي في الأحمال البدنية، أشرف داري ومحمد شريف وحسين الشحات يواصلون العلاج، وفي انتظار موقف المصابين قبل لقاء المصري".

وأوضح "لاعبو الأهلي يعانون من الإجهاد، لدينا ما لا يقل عن 15-16 لاعبا دوليا وهم لا يحصلون على راحة بشكل كاف، بعد السوبر المصري سيتبقى لنا 3-4 لاعبين مع توروب لأن الباقي سينضم لمنتخبات بلادهم، ولا يوجد أي لاعب يدخر جهد وكلهم يقدمون كل ما لديهم ووارد ألا توفق في لقاء".

وواصل عن مستقبل أشرف داري: "كل ما يثار بشأن أشرف داري اجتهادات، هو حاليا مصاب وباقي شهرين على سوق الانتقالات، وهو لاعب دولي وقوي في مركزه ونتمنى أن يعود ويفيد الأهلي في الفترة المقبلة".

وأتم "قررت مع توروب اصطحاب الفريق بأكمله إلى الإمارات في السوبر المصري، ومن ضمنهم إمام عاشور وكل المصابين ليكونوا تحت أعيننا، وسنضم أيضا لاعبين من الناشئين بالإضافة لحمزة علاء ليتدرب معنا حتى يتم قيده في يناير".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

ويستعد الفريق للقاء المصري يوم الأحد المقبل لحساب الجولة 13 من الدوري المصري.

ويسافر الفريق الأسبوع المقبل إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري بتواجد فرق الزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

