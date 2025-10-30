انتهت في الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(1) الزمالك
الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 20:01
كتب : FilGoal
يحل الزمالك ضيفا على البنك الأهلي في الجولة الـ 12 من الدوري.
ق 83 عبد الحميد معالي وسيف الدين الجزيري بدلا من شيكو بانزا وناصر ماهر
ق 78 أحمد مدبولي ومصطفى دويدار بدلا من محمد إبراهيم وهشام صالح
ق 74 سيف جعفر بدلا من عبد الله السعيد
ق 65 محمد أشرف بدلا من سعيد سمبوري
ق 64 عمرو ناصر وأحمد ربيع بدلا من عدي الدباغ ونبيل عماد
ق 55 رأسية من جوان بيزيرا ولكن في العارضة
ق 46 ياو أنور بدلا من أحمد ياسر ريان
استراحة
ق 33 جووول التعادل سريعا من شيكو بانزا بمتابعة لتسديدة ارتدت عدة مرات من الحارس ودفاع البنك
ق 30 جووول أول من أسامة فيصل على يسار محمد صبحي
ق 27 ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي.. محمد إسماعيل يعرقل أسامة فيصل داخل المنطقة
ق 17 خروج إسماعيل لتلقي العلاج واستئناف اللعب
ق 15 توقف اللعب بسبب إصابة محمد إسماعيل
بداية المباراة