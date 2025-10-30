انتهت في الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(1) الزمالك

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 20:01

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - الزمالك

يحل الزمالك ضيفا على البنك الأهلي في الجولة الـ 12 من الدوري.

تابع من هنا

--

ق 83 عبد الحميد معالي وسيف الدين الجزيري بدلا من شيكو بانزا وناصر ماهر

ق 78 أحمد مدبولي ومصطفى دويدار بدلا من محمد إبراهيم وهشام صالح

ق 74 سيف جعفر بدلا من عبد الله السعيد

ق 65 محمد أشرف بدلا من سعيد سمبوري

ق 64 عمرو ناصر وأحمد ربيع بدلا من عدي الدباغ ونبيل عماد

ق 55 رأسية من جوان بيزيرا ولكن في العارضة

ق 46 ياو أنور بدلا من أحمد ياسر ريان

استراحة

ق 33 جووول التعادل سريعا من شيكو بانزا بمتابعة لتسديدة ارتدت عدة مرات من الحارس ودفاع البنك

ق 30 جووول أول من أسامة فيصل على يسار محمد صبحي

ق 27 ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي.. محمد إسماعيل يعرقل أسامة فيصل داخل المنطقة

ق 17 خروج إسماعيل لتلقي العلاج واستئناف اللعب

ق 15 توقف اللعب بسبب إصابة محمد إسماعيل

بداية المباراة

الزمالك
