استراحة الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 20:01

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - الزمالك

يحل الزمالك ضيفا على البنك الأهلي في الجولة الـ 12 من الدوري.

ق 33 جووول التعادل سريعا من شيكو بانزا بمتابعة لتسديدة ارتدت عدة مرات من الحارس ودفاع البنك

ق 30 جووول أول من أسامة فيصل على يسار محمد صبحي

ق 27 ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي.. محمد إسماعيل يعرقل أسامة فيصل داخل المنطقة

ق 17 خروج إسماعيل لتلقي العلاج واستئناف اللعب

ق 15 توقف اللعب بسبب إصابة محمد إسماعيل

بداية المباراة

الزمالك
