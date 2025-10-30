استراحة الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول
الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 20:01
كتب : FilGoal
يحل الزمالك ضيفا على البنك الأهلي في الجولة الـ 12 من الدوري.
ق 33 جووول التعادل سريعا من شيكو بانزا بمتابعة لتسديدة ارتدت عدة مرات من الحارس ودفاع البنك
ق 30 جووول أول من أسامة فيصل على يسار محمد صبحي
ق 27 ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي.. محمد إسماعيل يعرقل أسامة فيصل داخل المنطقة
ق 17 خروج إسماعيل لتلقي العلاج واستئناف اللعب
ق 15 توقف اللعب بسبب إصابة محمد إسماعيل
بداية المباراة
