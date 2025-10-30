تشكيل الزمالك - عودة عدي الدباغ للصفوف الأساسية أمام البنك الأهلي

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

وشهد التشكيل تواجد الفلسطيني عدي الدباغ كمهاجم الزمالك الأساسي في هذه المباراة.

وعاد الدباغ للمشاركة من مقاعد بدلاء الزمالك في المباراة الماضية أمام ديكيداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد - محمود بنتايك

خط الوسط : نبيل عماد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم : شيكو بانزا – عدي الدباغ – جوان بيزيرا

البدلاء: المهدي سليمان - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح - أحمد ربيع - محمد شحاتة - سيف جعفر - عبد الحميد معالي - عمرو ناصر - سيف الجزيري

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 10 مباريات.

بينما يحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 10 مباريات.