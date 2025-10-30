تشكيل البنك الأهلي - ريان وفيصل يقودان الهجوم.. والزناري في الدفاع ضد الزمالك

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 18:57

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

يبدأ أيمن الرمادي المدير الفني لـ البنك الأهلي بثنائي في الهجوم أمام الزمالك في الجولة 12 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في ختام الجولة في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.

ويبدأ أسامة فيصل وأحمد ياسر ريان في هجوم الفريق، ويقود مصطفى الزناري قلب الدفاع بجوار عمرو الجزار.

وجاء التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: هشام صلاح - عمرو الجزار - مصطفى الزناري - إسحاق يعقوب

الوسط: محمد فتحي - محمد إبراهيم – محمد أشرف - مصطفى شلبي

الهجوم: أحمد ياسر ريان - أسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد صبحي - سعيدو سيمبوري - مصطفى دويدار - أحمد مدبولي - يسري وحيد - أحمد النادري - محمود الجزار - ياو أنور - سيد عبد الله.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 10 مباريات.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 10 مباريات.

البنك الأهلي تشكيل البنك الأهلي الزمالك
