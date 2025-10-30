السعودية تواجه كوت ديفوار والجزائر استعدادا لكأس العرب 2025

السعودية أمام العراق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مواجهة كوت ديفوار والجزائر في التوقف الدولي المقبل بشهر نوفمبر.

ويستعد منتخب السعودية للمشاركة في كأس العرب 2025 والمقرر إقامتها في قطر شهر ديسمبر المقبل.

وسيلتقي منتخب السعودية مع كوت ديفوار يوم 14 نوفمبر.

ثم سيواجه الجزائر في 18 من نفس الشهر، وستقام كلا المباراتين على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثانية رفقة المغرب.

وتنتظر السعودية الفائز في مباراتي الملحق بين عُمان والصومال، وجُرز القُمر واليمن لإكمال أطراف المجموعة.

وتأهل منتخب السعودية لنهائيات كأس العالم 2026 من المرحلة الرابعة متفوقا على العراق وإندونيسيا.

فيما تأهل منتخبا الجزائر وكوت ديفوار الشهر الجاري لنهائيات كأس العالم 2026.

منتخب السعودية الجزائر كوت ديفوار كأس العرب
